Tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phước Long

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Tham dự lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc; cùng các ban, bộ ngành Trung ương; Quân khu 7; các tướng lĩnh từng trực tiếp chiến đấu và giải phóng Phước Long

Cùng tham dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; lãnh đạo các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Về phía tỉnh Bình Phước có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm

Vào nửa cuối năm 1974, cục diện chiến tranh có sự chuyển biến mau lẹ theo hướng ngày càng có lợi cho cách mạng. Nắm bắt thời cơ, Trung ương Đảng hạ quyết tâm chiến lược sẽ giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976. Trong đó, năm 1975 sẽ tranh thủ thời cơ, mở cuộc tiến công lớn và rộng khắp, tiếp tục “tạo thế, tạo lực” để năm 1976 thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa giành toàn thắng.

Sau thời gian gấp rút chuẩn bị, đêm 12, rạng sáng ngày 13-12-1974, chiến dịch Đường 14 - Phước Long chính thức bắt đầu bằng đợt tấn công của Tiểu đoàn 208 và các đại đội của Phước Long vào chi khu “Bù Đốp lưu vong”, tạo điều kiện cho lực lượng chủ lực bí mật hành quân về hướng Bù Đăng. Với nhiều chiến thuật linh hoạt làm phân tán lực lượng của địch, quân và dân Bình Phước đã cùng với lực lượng chủ lực thuộc Sư đoàn 3, Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 (thuộc Quân đoàn 4) tiến công và lần lượt giải phóng Bù Đăng (14-12-1974), Đồng Xoài (26-12-1974); hạ nhiều địch, thu nhiều trang thiết bị, vũ khí, quân trang, quân dụng.

Đến ngày 6-1-1975, ta phá vỡ tuyến phòng thủ, đột kích vào trung tâm tỉnh lỵ Phước Long, cắm cờ chiến thắng trên nóc dinh Tỉnh trưởng, đánh dấu sự kiện Phước Long hoàn toàn giải phóng. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long thắng lợi hoàn toàn, mở ra vùng giải phóng rộng lớn với hơn 50.000 dân.

Chiến thắng Phước Long có ý nghĩa hết sức to lớn, mở thông hành lang chi viện chiến lược; tạo bàn đạp vững chắc cho các binh đoàn chủ lực cơ động hướng về giải phóng Sài Gòn. Là “Đòn trinh sát chiến lược” để đánh giá khả năng phản ứng của đội quân tay sai và khả năng can thiệp trở lại của Mỹ, giúp Bộ Chính trị củng cố quyết tâm, bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam.

Phát huy tinh thần chiến thắng Phước Long, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đã nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 9,32%, đứng đầu khu vực Đông Nam bộ và đứng thứ 11 cả nước, ước cả giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,4%; thu nhập bình quân đầu người tăng 13,4% so với năm 2023, ước đạt 108,4 triệu đồng; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và cải cách hành chính, chuyển đổi số có bước phát triển mạnh mẽ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phước Long

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Phước nói chung và thị xã Phước Long nói riêng đã đạt được trong thời gian qua; từ một địa phương cơ sở hạ tầng yếu kém, quy mô kinh tế nhỏ, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, Bình Phước đang đổi thay từng ngày, chuyển dần từ khu vực dự trữ phát triển sang động lực phát triển của khu vực Đông Nam bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước phát huy mạnh mẽ bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, tinh thần và sức mạnh của khối tài đoàn kết toàn dân tộc để khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội, đẩy nhanh hiện đại hóa, chuyển đổi số để phát triển lực lượng sản xuất mới, chuyển đổi xanh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối vùng thông qua phát triển hệ thống hạ tầng trọng yếu, phát triển các cụm ngành có tiềm năng tạo ra nhiều việc và tăng thu ngân sách, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; ưu tiên bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; chú trọng xây dựng văn hóa Bình Phước đa dạng bản sắc hội nhập, đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời thị xã Phước Long

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, ưu tiên phát triển du lịch tìm hiểu lịch sử, tâm linh, sinh thái, trải nghiệm mang đặc trưng của địa phương. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành Trung ương, các địa phương tiếp tục quan tâm, hợp tác, hỗ trợ tỉnh Bình Phước và thị xã Phước Long trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, vươn lên phát triển mạnh mẽ mục tiêu xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển toàn diện, trở thành một trong những động lực phát triển quan trọng, điểm sáng về kinh tế - xã hội trong khu vực miền Đông Nam bộ và cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh phát biểu đáp từ

Phát biểu đáp từ, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư đã trực tiếp về dự, phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm và đây là niềm vinh hạnh và sự động viên vô cùng to lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước. Tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục đổi mới mới tư duy, phương pháp làm việc trong công tác; đoàn kết nội bộ, sáng tạo, đột phá, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh; phấn đấu xây dựng thị xã Phước Long trở thành đô thị loại III trước năm 2030, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp và đạt tăng trưởng trung bình duy trì 2 con số trở lên, kinh tế số trên 30% và nằm ở tốp 5 cả nước về chuyển đổi số. Đồng thời, Bình Phước sẽ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và hơn một triệu người dân Bình Phước đoàn kết một lòng, chia sẻ, cảm thông, đồng thuận ủng hộ các chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy; tinh giảm biên chế; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách hành chính; chuyển đổi số; triển khai các dự án và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội... làm cơ sở quan trọng, hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phước Long đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

