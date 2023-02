Tóc Tiên kết hợp dàn nghệ sĩ gen Z; NTK Việt được vinh danh tại SR Fashion Awards 2022

Like this like that đánh dấu lần kết hợp đầu tiên giữa Tóc Tiên và dàn nghệ sĩ gen Z. Đây là sự kết nối những cá tính âm nhạc mới khởi động năm 2023 của Tóc Tiên. Trong khi đó, các NTK có ý tưởng thời trang độc lạ, góp phần đưa thời trang Việt đến thế giới cũng vừa được vinh danh tại SR Fashion Awards 2022…

* Tóc Tiên kết hợp cùng T’linh, Charles., Kim Chi Sun

Tối 19-2, Tóc Tiên chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong năm 2023 - MV Like this like that kết hợp cùng dàn nghệ sĩ gen Z: rapper T’linh và bộ đôi nhà sản xuất Charles. - Kim Chi Sun.

Trong lần đầu tiên kết hợp cùng những nghệ sĩ gen Z, Tóc Tiên có màn chạm ngõ chính thức với thể loại Pop R&B. Like this like that là bản nhạc nhiều thách thức đối với nữ ca sĩ khi thử sức với dòng nhạc mà cô chưa từng trải nghiệm. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn tận tình của nhà sản xuất Charles. và Kim Chi Sun, Like this like that vẫn giữ được tinh thần đặc trưng, đậm chất US-UK mà không quá gượng ép.

Từ EP Yêu rồi yêu rồi yêu đến album Cong, Tóc Tiên không ngừng hợp tác với nhiều cá tính âm nhạc khác nhau, từ các tiền bối, đồng nghiệp đến các bạn trẻ gen Z.

Tóc Tiên hiện đang trở lại đường đua rất mạnh mẽ. Từ những thành tích ấn tượng của album Cong ra mắt vào năm 2022 vừa qua, cùng tinh thần làm việc chỉn chu, nghiêm túc và không ngại đổi mới bản thân, cô vẫn luôn khiến người hâm mộ chú ý những sản phẩm âm nhạc của mình.

* NTK Phan Đăng Hoàng, Á hậu Thảo Nhi được vinh danh tại SR Fashion Awards 2022

Lễ trao giải SR Fashion Awards 2022 vinh danh những cá nhân (người mẫu, nhà thiết kế - NTK, nhà tạo mẫu…); thương hiệu có nhiều đóng góp trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, đã diễn ra tại TPHCM vào tối 18-2. Đây là một trong những giải thưởng được tổ chức thường niên, quy tụ nhiều nghệ sĩ, NTK tham dự.

Ban tổ chức SR Fashion Awards 2022 đã chọn ra 17 cá nhân, thương hiệu chiến thắng các hạng mục giải thưởng.

Giải NTK triển vọng thuộc về Phan Đăng Hoàng. Anh từng tham dự Tuần lễ Thời trang Milan (Italia) năm 2021, 2022.

Giải Thương hiệu thời trang nam được yêu thích cho Gian Saigon và Thương hiệu thời trang nữ được yêu thích cho Daphale Studios. Daphale Studios là thương hiệu được Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Lê Thảo Nhi xây dựng.

Giải thưởng Người mẫu nam, Người mẫu nữ lần lượt thuộc về người mẫu Trần Thanh Tín và Bùi Tường Vân.

Giải Thưưởng hiệu Thời trang đường phố thuộc về Goldie Vietnam, Thương hiệu thời trang triển vọng là Heydi Tower, Thương hiệu bền vững là More Than Blue. Top 3 The Next fashion influencers (những người có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang) thuộc về Nam Phùng, Wean Lê, Kiên Phạm.

Ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng vinh danh các thương hiệu thời trang, chăm sóc da, làm đẹp…

* Khán giả xôn xao cơ hội thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2023 của Á hậu Thảo Nhi

Ngày 19-2, chuyện bản quyền cử thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới - Miss Universe được khán giả đặc biệt quan tâm khi Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) - Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thông báo tạm ngưng hợp tác bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe với tổ chức Miss Universe.

Vụ việc này khiến công chúng bàn luận khắp các diễn đàn sắc đẹp. Khá nhiều khán giả lo lắng cho cơ hội thi đấu quốc tế của Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Lê Thảo Nhi.

Á hậu Thảo Nhi có nhiều tiêu chí phù hợp để tham dự Miss Universe 2023: khả năng hùng biện, kỹ năng giao tiếp tốt, nói tiếng Anh lưu loát, có dự án cộng đồng ý nghĩa, có sự nghiệp cá nhân vững chắc. Nhiều khán giả kỳ vọng cô sẽ là đại diện Việt Nam tiếp theo nối gót Hoa hậu Ngọc Châu tham dự Miss Universe. Do đó, trước việc Unicorp ngưng hợp tác bản quyền với tổ chức Miss Universe, hàng trăm ngàn khán giả ở các hội, nhóm trên mạng xã hội đang lên tiếng, mong Lê Thảo Nhi được đi thi.