Tối 27-8 sẽ diễn ra Chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023

Trong đêm chung kết, các thí sinh sẽ trải qua các phần thi: đồng diễn, hô tên, trình diễn trang phục áo tắm, trình diễn dạ hội, thi ứng xử… để tìm ra 1 hoa hậu, 4 á hậu.

Hội đồng Ban giám khảo trong đêm chung kết gồm: NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Hoa hậu Hà Kiều Anh; đạo diễn Hoàng Nhật Nam; Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên; diễn viên Diễm My; siêu mẫu Minh Tú; Á hậu Kiều Loan, NTK Đỗ Long.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đại diện Ban tổ chức cuộc thi, chia sẻ về hai đêm thi quan trọng. Đêm Chung khảo toàn quốc diễn ra tối 23-8 sẽ có sự góp giọng của dàn nghệ sĩ: Thu Minh, Wren Evans, Mỹ Mỹ. Đêm Chung kết toàn quốc có các màn trình diễn đến từ ca sĩ Hieuthuhai, Chi Pu, Lona.

Ngày 21-8, Ban tổ chức cuộc thi công bố vương miện cùng giải thưởng dành cho hoa hậu, á hậu. Cuộc thi thiết kế vương miện phát động vào tháng 4-2023 thu hút hàng trăm bài dự thi gửi về cũng được thông báo.

Ban tổ chức công bố chính thức 15 mẫu thiết kế xuất sắc nhất do Ban giám khảo lựa chọn và 1 mẫu thiết kế được khán giả bình chọn trên nền tảng mạng xã hội. Tác phẩm Wings of the grand (Đôi cánh hòa bình) của tác giả Nguyễn Hoàng Khang giành Giải Nhất và Giải thiết kế vương miện được yêu thích nhất.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 được khởi động từ tháng 2 đến nay. Trước đêm chung kết, tốp 44 thí sinh trải qua các hoạt động và thử thách với các vòng thi chính: Trình diễn Trang phục áo tắm (Best in Swimsuit); Người đẹp Thời trang (Miss Fashion); Trình diễn Trang phục Văn hóa dân tộc (National Costume).

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 được tổ chức nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 và cuộc thi này sẽ đăng cai tại Việt Nam vào tháng 10 năm nay.