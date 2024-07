Tội phạm giết người "núp bóng" thầy thuốc, trốn truy nã 46 năm

Ngày 13-7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã bắt được kẻ sát hại 1 cụ bà và 2 trẻ em ở xã Cát Hanh (huyện Phù Cát, Bình Định) gây rúng động dư luận cách đây 46 năm.

Nguyễn Trọng Cầm đã "sa lưới"

Đối tượng tên là Nguyễn Trọng Cầm (sinh năm 1956, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định), bị truy nã 46 năm qua.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27-4-1978, Cầm cùng đồng bọn lên kế hoạch cướp tài sản một gia đình ở xã Cát Hanh. Do bị phát hiện khi đột nhập vào gia đình này, Cầm và các đối tượng đã ra tay sát hại một cụ bà 77 tuổi cùng 2 cháu nhỏ 6 tuổi và 11 tuổi.

Sau khi gây án, Cầm lẩn trốn, thường xuyên di chuyển đến nhiều nơi, cắt đứt liên hệ với người thân, gia đình và bạn bè. Về sau, Cầm "thoát xác", đổi tên thành Nguyễn Văn Công (sinh năm 1943, ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) và học nghề thầy thuốc chữa bệnh.

Công an tỉnh Bình Định đã lần theo manh mối. Vào cuối tháng 6-2024, nắm bắt thông tin đối tượng hành nghề chữa bệnh có đặc điểm giống Cầm, các trinh sát Công an tỉnh Bình Định đã về tỉnh Hậu Giang, phối hợp công an địa phương để nằm vùng, truy vết.

Sau khi xác định đủ chứng cứ, lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng.

Thời điểm bị bắt, Cầm đã có vợ, con nhưng tất cả đều không hay biết trước “vỏ bọc” hoàn hảo của đối tượng.

Hiện, Công an tỉnh Bình Định đang hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm minh đối tượng.

