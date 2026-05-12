Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ

Ngày 11-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cuộc điện đàm diễn ra trong năm hai bên kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, hai nước càng cần tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin chính trị và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt.

Tổng thống Thụy Sĩ nhất trí với 4 định hướng hợp tác trọng tâm do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, trong đó chú trọng tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc trên tất cả các kênh và các cấp, triển khai hiệu quả nội hàm khuôn khổ Đối tác toàn diện; tạo đột phá trong hợp tác thương mại - đầu tư tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước; đồng thời phát huy vai trò của khoa học - công nghệ như một trụ cột hợp tác mới trong quan hệ song phương.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi nhằm sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) mà Thụy Sĩ là thành viên, nhằm tạo thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về sở hữu trí tuệ với Thụy Sĩ và các đối tác khác theo đúng các quy định của thương mại quốc tế; đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế và lĩnh vực fintech, nhất là tài chính số, blockchain, tài sản số và tài chính bền vững.

