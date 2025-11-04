Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thụy Sĩ

Ngày 4-11, tại TP Đà Nẵng, Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 chính thức khai mạc với chủ đề Quan hệ đối tác đổi mới vì tăng trưởng bền vững: Kết nối Việt Nam với các hệ sinh thái khu vực và toàn cầu.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ – Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 3 đến 5-11 tại Đà Nẵng do UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Thuỵ Sĩ tại Việt Nam tổ chức. Sự kiện thu hút gần 400 đại biểu tham dự, là lãnh đạo cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới học thuật và đối tác hệ sinh thái từ Thụy Sĩ, Việt Nam, châu Âu và ASEAN,…

Tại diễn đàn, bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, diễn đàn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ song phương Việt Nam – Thụy Sĩ.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, mang ý nghĩa lịch sử. Việt Nam hiện thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 40 nước. Trong đó, Thụy Sĩ là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Diễn đàn thu hút gần 400 đại biểu tham dự

Trải qua hơn nửa thế kỷ, Thụy Sĩ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển và hội nhập. Quan hệ song phương phát triển tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hiện Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam ở Trung Âu và là nhà đầu tư lớn thứ sáu của châu Âu tại Việt Nam.

"Những kết quả này thể hiện rõ tầm quan hệ tin cậy, thực chất và hiệu quả giữa hai quốc gia, tạo động lực mới cho hợp tác giữa các địa phương. Thụy Sĩ không chỉ là đối tác kinh tế, mà còn là người bạn đồng hành lâu dài, góp phần giúp Việt Nam thực hiện hóa mục tiêu phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và lấy con người làm trung tâm”, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm, trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngoại giao kinh tế được coi là động lực then chốt để kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa. Đối với Việt Nam và Thụy Sĩ, đây là công cụ giúp chuyển hóa tiềm năng thành cơ hội hợp tác thực chất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn

"Cùng với hiệp định thương mại tự do sắp tới giữa Việt Nam với khối EFTA, doanh nghiệp hai nước sẽ có cơ hội tiếp cận thuận lợi hơn với thị trường rộng lớn của nhau. Với tầm nhìn chung về phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và lấy con người làm trung tâm, ngoại giao kinh tế chính là "chìa khóa vàng" để hai nước thúc đẩy hợp tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng được chọn là nơi phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) và Trung tâm thương mại tự do (FTZ). Đây là động lực tăng trưởng mới, mang tính chiến lược quốc gia, và thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng một môi trường pháp lý và thể chế vượt trội.

Kết quả ban đầu đã có hơn 40 tổ chức, doanh nghiệp gửi Thư quan tâm trở thành thành viên Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó có các đối tác đến từ châu Âu. StartupBlink cũng đã lựa chọn Đà Nẵng là một trong mười hai hệ sinh thái nổi bật toàn cầu để trình bày về những thành tựu của mình.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại diễn đàn

Song song với IFC, Đà Nẵng đang đầu tư mạnh vào các lĩnh vực như Công nghệ bán dẫn, chip điện tử, Trí tuệ nhân tạo (AI), và IoT nhằm xây dựng hệ sinh thái thông minh hỗ trợ cho cả đô thị và Trung tâm tài chính.

"Với những kỳ vọng đó, thành phố mong muốn sự kiện ngày hôm nay sẽ là cầu nối giúp quảng bá, vận động các nhà đầu tư Thụy Sĩ, quốc tế đến khảo sát môi trường đầu tư và tìm kiếm khả năng kinh doanh tại Đà Nẵng, đặc biệt trong lĩnh vực Du lịch và Phát triển cảng", ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

PHẠM NGA