Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 10, khóa XIII

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với điểm cầu Trung ương; điểm cầu các đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở Trung ương, ban cán sự đảng các bộ, ngành, đơn vị, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương…

Tới dự điểm cầu Trung ương ở Nhà Quốc hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tới dự hội nghị, sáng 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Hội nghị được nối tới 14.934 điểm cầu, với hơn 1,2 triệu đại biểu dự.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị, sáng 20-10. Ảnh QUANG PHÚC

Trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, về các đột phá chiến lược, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao, 3 đột phá chiến lược xác định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có giá trị chỉ đạo thực hiện cho cả giai đoạn 2021 - 2030. Trong giai đoạn mới tiếp tục triển khai thực hiện các đột phá chiến lược này, song để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2026 - 2030, tập trung vào 3 nội dung then chốt. Thứ nhất, tập trung xây dựng, hoàn thiện và thực hiện đồng bộ thể chế để đẩy mạnh phát triển, ứng dụng KH-CN và đổi mới sáng tạo; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, tận dụng có hiệu quả các cơ hội lớn tạo ra từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; tạo động lực then chốt cho sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc nhất là trong các lĩnh vực chủ đạo, then chốt, mũi nhọn; phát triển các mô hình, lực lượng sản xuất mới, phương thức kinh doanh mới theo hướng hiệu quả, xanh, bền vững.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng truyền đạt chuyên đề tại hội nghị, sáng 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là công tác đánh giá cán bộ; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp cao chiến lược, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; khuyến khích, bảo vệ, tôn vinh những người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá phát triển, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức, hạ tầng công nghệ phục vụ cho quá trình quản lý - quản trị phát triển kinh tế - xã hội bền vững, chuyển đổi số, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giao Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội hàm 3 đột phá cho phù hợp, theo hướng diễn đạt lại, bổ sung và làm rõ các nội hàm mới về phát triển các mô hình, lực lượng sản xuất mới, phương thức kinh doanh mới theo hướng hiệu quả, xanh, bền vững, chuyển đổi số, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quang cảnh hội nghị, sáng 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo chương trình hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, truyền đạt “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 và về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch năm 2025; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2025 - 2027; về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; về chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương".

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, truyền đạt “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; một số nội dung cơ bản về sửa đổi Quy chế bầu cử trong Đảng; về tổng kết công tác nhân sự Đại hội XIII và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng”.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí, Chủ tịch nước sẽ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

LÂM NGUYÊN