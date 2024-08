Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ các nước trình quốc thư

Tiếp Đại sứ CHLB Đức Helga Margarete Barth, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Đức, quốc gia thành viên đóng vai trò chủ chốt trong EU và có tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth đến trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự hỗ trợ của Đức trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong việc Đức xác định Việt Nam là “đối tác toàn cầu” trong Chiến lược hợp tác phát triển đến năm 2030 với 3 trọng tâm ưu tiên là năng lượng, môi trường và đào tạo nghề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Đức và EU tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 nhằm duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực, thượng tôn pháp luật quốc tế; mong Đức thúc đẩy sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), hoan nghênh đầu tư của Đức vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp sản xuất, giao thông, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn...

Đại sứ Đức Helga Margarete Barth bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển. Bà cũng thông báo việc Đức thành lập Trường phổ thông quốc tế Đức tại Việt Nam và sớm hoàn thành trong thời gian tới, nhấn mạnh đây sẽ là biểu tượng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Năm 2025, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, do đó Đức đang lên kế hoạch phối hợp với các cơ quan hữu quan để tổ chức các sự kiện nhân dịp kỷ niệm này.

Tiếp Đại sứ Triều Tiên Ri Sung Guk, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông được bổ nhiệm là Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam, đồng thời thông qua đại sứ, gửi lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Ri Sung Guk mong muốn sẽ phối hợp cùng các cơ quan hữu quan của Việt Nam triển khai nhiều hoạt động phong phú trong năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 60 năm cố Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò tích cực góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tiếp Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các doanh nghiệp Thụy Điển tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, chuyển đổi xanh, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, quy hoạch đô thị, phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Thụy Điển cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp lớn của Thụy Điển đã đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp khác của Thụy Điển muốn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh mới trong các lĩnh vực khác nhau. Do đó, ông mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, vốn là những lĩnh vực thế mạnh của Thụy Điển.

Cùng ngày Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Argentina Marcos Antonio Bednarski. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phía Argentina tiếp tục phối hợp cùng Việt Nam thúc đẩy sớm khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), qua đó tạo đà mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Argentina, cũng như giữa Việt Nam với khu vực Nam Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Argentina tại Việt Nam Marcos Antonio Bednarski. Ảnh: TTXVN

Tiếp Đại sứ Algeria Sofiane Chaib, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị với Algeria, một trong những nước bạn bè có mối quan hệ sâu sắc của Việt Nam tại châu Phi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Algeria tại Việt Nam Sofiane Chaib đến trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Algeria Sofiane Chaib khẳng định, trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Đại sứ cũng nhấn mạnh Algeria có chính sách năng động, là “cửa ngõ” để Việt Nam mở rộng hợp tác ra các thị trường châu Phi, mong muốn Việt Nam và Algeria chia sẻ nhiều giá trị, nguyên tắc hợp tác tốt trong các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc.

