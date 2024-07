Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo đối với lực lượng công an nhân dân. Những hình ảnh dưới đây được Bộ Công an cung cấp.