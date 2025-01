Tổng Bí thư Tô Lâm: Bình Dương giữ vững quốc phòng an ninh, cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên mới

Sáng 5-1, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bình Dương (Bộ tư lệnh Quân khu 7).

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu LLVT tỉnh Bình Dương giữ vững quốc phòng an ninh, cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên mới

Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các ban, ngành tỉnh; thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bình Dương.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Dương cho biết: LLVT tỉnh quán triệt nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an và các ngành chức năng xử lý hiệu quả các tình huống.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; đổi mới công tác giáo dục chính trị, công tác tuyên truyền; xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm về số lượng và chất lượng; thực hiện hiệu quả các mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Đơn vị 3 nhất”... Đến nay, 91/91 chi bộ quân sự cấp xã đều có chi ủy; 100% Trung đội Dân quân cơ động, Tiểu đội Dân quân thường trực có tổ chức đảng; cán bộ khu phố, ấp đều là đảng viên; 100% chỉ huy trưởng cấp xã tham gia cấp ủy cùng cấp, tỷ lệ đảng viên tham gia dân quân tự vệ đạt 35,6%; xây dựng lực lượng dự bị động viên đúng quy định, tỉ lệ đảng viên đạt 17,03%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và LLVT tỉnh Bình Dương trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và chăm lo đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương làm việc tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bình Dương (Bộ tư lệnh Quân khu 7)

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: LLVT tỉnh Bình Dương đã quán triệt nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đổi mới phong cách lãnh đạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung. Từ đó đã có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay trong xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xứng đáng là đội quân chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các chủ trương, đề án xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; vinh dự làm điểm tham quan, học tập các mô hình trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời, LLVT cũng tham gia tích cực vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho người dân không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và LLVT tỉnh giữ vững nền tảng, tạo những tiền đề vững chắc về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển công nghệ sinh thái, giữ vững quốc phòng an ninh, cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên mới. Đồng chí lưu ý, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, giữ vững môi trường ổn định, bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Đồng thời, LLVT tỉnh phải tiếp tục gắn bó mật thiết gắn bó với nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, tạo môi trường thử thách, rèn luyện để sẵn sàng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, phải xây dựng lực lượng nòng cốt trong bộ đội xuất ngũ, dân quân tự vệ, chú trọng nâng cao chất lượng tuyển quân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tạo tiền đề vững chắc bước vào Kỷ nguyên mới của dân tộc.

XUÂN TRUNG