Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam

Chiều 8-4, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin, hiện nay Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã từng bước điều chỉnh cơ cấu tổ chức nhằm mục tiêu tinh - gọn - mạnh. Bộ Quốc phòng đang tiến hành sắp xếp bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh tương ứng với điều chỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh; giải thể ban chỉ huy quân sự cấp huyện, thành lập ban chỉ huy phòng thủ khu vực để đảm bảo duy trì sức mạnh quân sự của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, lực lượng công an nhân dân sau 3 lần sắp xếp, kể từ 2018 đến nay đã tinh gọn đáng kể, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện Bộ Công an không tổ chức công an cấp huyện, tiếp nhận một số nhiệm vụ mới.

Tổng Bí thư chia sẻ, tuy kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng liên tục hàng chục năm qua, thường xuyên trong nhóm những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới, đưa Việt Nam từ nước thu nhập thấp trở thành nước thu nhập trung bình, song qua đánh giá cho thấy nguy cơ tụt hậu về kinh tế, rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn hiện hữu.

Ngày 3-4 vừa qua, Hoa Kỳ đã công bố áp thuế đối với Việt Nam trong nhóm các nước ở mức cao nhất. Với truyền thống kiên cường và bản lĩnh xử lý nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, chúng ta nhất định sẽ sớm vượt qua thách thức này.

Trung ương Đảng đã giao lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành tiếp xúc ngay với các cơ quan chức năng có liên quan của Hoa Kỳ, sẽ có giải pháp đồng bộ để xử lý, tuy có khó khăn, song chúng ta kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra. Đây cũng là cơ hội để đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế, xác lập “mô hình tăng trưởng mới” của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư khẳng định sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ kháng chiến cũ, các vùng chiến lược, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chính sách đối với người có công; thực hiện chính sách miễn học phí đối với mọi cấp học phổ thông; quyết tâm hoàn thành xóa nhà ở dột nát trong cả nước...

Tổng Bí thư cho biết, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong quý 1-2026. Đây là đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu...

Hiện nay, Bộ Chính trị đã cho ý kiến dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030... Tới đây, Hội nghị Trung ương 11 sẽ thảo luận cho ý kiến trước khi gửi đến các chi bộ và nhân dân tham gia đóng góp.

Dịp này, Tổng Bí thư mong muốn các đồng chí cán bộ công an đã từng công tác, chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước với tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện văn kiện Đại hội XIV của Đảng; thực hiện hiệu quả các chủ trương chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới; tiếp tục cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

ĐỖ TRUNG