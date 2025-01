Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn chủ động phòng chống cháy nổ dịp lễ, tết

Ngày 10-1, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, Đoàn kiểm tra an an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Công an TPHCM do Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và kiểm tra tại Cảng Tân cảng Cát Lái thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Cùng tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Văn phòng UBND, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Tổng công ty Điện lực TPHCM, đại diện UBND TP Thủ Đức và Công an TP Thủ Đức.

Quang cảnh tại buổi làm việc. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nhằm đảm bảo an toàn PCCC, Đại tá Bùi Sĩ Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, Cảng Tân cảng Cát Lái có mật độ khai thác hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất nước, hoạt động xếp dỡ hàng hóa diễn ra 24/24 giờ, trung bình mỗi ngày có gần 20.000 lượt phương tiện vận tải, thời gian cao điểm lên tới 25.000 phương tiện ra vào cảng.

Diễn tập tình huống chữa cháy. Ảnh: QUỐC HÙNG

Lực lượng PCCC-CNCH và y tế tại chỗ của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn được đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng ứng cứu nhanh các sự cố tại cảng Cát Lái 24/24h. Đây là lực lượng chuyên ngành của cảng để xử lý, ứng phó với các tình huống cháy nổ và khi các phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy gặp sự cố…

Diễn tập tình huống chữa cháy. Ảnh: QUỐC HÙNG

Qua kiểm tra thực tế các tình huống giả định, Đại tá Huỳnh Ngọc Quan đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và phương tiện, thiết bị của lực lượng PCCC của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Đại tá Huỳnh Ngọc Quan nhấn mạnh, vào những dịp cao điểm như lễ, tết, lực lượng PCCC-CNCH của cảng cần ý thức cảnh giác, chú ý đến công tác phòng ngừa sự cố cháy nổ, đặc biệt chú ý đến quy trình cấp, tiếp nhiên liệu cho phương tiện hoạt động trong cảng, chú ý hệ thống điện, nguồn điện dự phòng, sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho hàng gọn gàng, để phòng ngừa sự cố cháy, nổ.

QUỐC HÙNG