Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV

Buổi thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: THÀNH LONG

Chiều 7-1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đã đồng chủ trì buổi thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tại buổi thông báo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ, với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa”, đại hội thể hiện sự cổ vũ, động viên, định hướng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, sâu rộng công cuộc đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930-2030) và hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).

Với ý nghĩa quan trọng đó, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo chặt chẽ, sát sao trên tất cả các mặt.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại buổi thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV. Ảnh: THÀNH LONG

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, công tác xây dựng văn kiện có sự đổi mới căn bản với việc báo cáo chính trị lần đầu tiên tích hợp nội dung 3 văn kiện: báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo tổng kết xây dựng Đảng, thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới về cách làm và tư duy. Văn kiện đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, cả trong nước và ở nước ngoài.

Trong Dự thảo báo cáo Chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã xác định trong giai đoạn mới cần tập trung vào 3 đột phá chiến lược và xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm để đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong đó, đường lối đối ngoại đảm bảo tính kế thừa đồng thời bổ sung quan điểm chỉ đạo tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Về công tác nhân sự đại hội, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng này được tiến hành kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác và coi đây là điều kiện tiên quyết để “đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả”.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, công tác tổ chức đại hội đến nay được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, theo đúng các quy định của Đảng. Hiện Việt Nam đã sẵn sàng cho kỳ đại hội quan trọng sẽ diễn ra từ 19 đến 25-1 và trân trọng chuyển lời mời tới đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dự phiên khai mạc và phiên bế mạc của đại hội.

Các đại sứ, trưởng các cơ quan ngoại giao chia sẻ tại buổi thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV. Ảnh: THÀNH LONG

Nhiều đại sứ, trưởng các cơ quan ngoại giao đã có những chia sẻ, đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và kỳ vọng vào những định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh cho rằng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là một sự kiện chính trị quan trọng đối với Việt Nam và với bạn bè quốc tế, các nước láng giềng, các đối tác chiến lược của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng đại hội sẽ đưa ra những định hướng toàn diện, là nền tảng cho Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới bền vững hơn, thành công hơn.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam Saadi Salama cũng bày tỏ tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ đưa ra những quyết sách lớn, lấy lợi ích của nhân dân Việt Nam là tự chủ, độc lập, tự cường, phục vụ cho lợi ích phát triển của đất nước, phục vụ cho việc cùng nhau hợp tác, phục vụ cho hòa bình lâu dài không chỉ ở khu vực mà còn trên thế giới.

Đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo được an sinh xã hội, phát triển kinh tế mạnh mẽ, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhấn mạnh, Việt Nam đã trở thành một nước tự cường và với GDP cao, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và giữ vị trí cao trong các chỉ số về con người.

Câu chuyện của Việt Nam đã truyền cảm hứng không chỉ ở con số mà thể hiện ở sự quyết tâm trong việc đảm bảo tăng trưởng, những chính sách được triển khai thực tiễn, đặt con người vào trung tâm của phát triển và củng cố thể chế. Các đại sứ, đại diện cơ quan nước ngoài tại Việt Nam tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về những kết quả quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII và 40 năm Đổi mới. Theo đó, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 6,3%/năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm. Bên cạnh đó, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả rất quan trọng; cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã đạt được những kết quả mang tính đột phá.

