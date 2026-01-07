Ra mắt chuyên trang "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng"

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt chuyên trang. Ảnh: TAB

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2026. Do vậy, công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội rất được nhân dân và bạn bè quốc tế quan tâm, theo dõi chặt chẽ.

Chuyên trang được mở nhằm đảm bảo cung cấp thông tin, tuyên truyền về đại hội một cách tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dễ theo dõi, nhận diện theo đúng tiêu chí của Báo CAND; tuyên truyền, định hướng dư luận bằng những thông tin, dữ liệu chính xác; phản bác quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự đồng thuận, quan tâm cao đối với công chúng báo chí trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần vào thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng Cục Truyền thông CAND và Báo CAND đã mở chuyên trang hết sức ý nghĩa.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TAB

Đồng chí Lê Quốc Minh tin tưởng, cùng sự định hướng, chỉ đạo của Cục Truyền thông CAND, sự nỗ lực, sáng tạo của phóng viên, biên tập viên Báo CAND, không chỉ vận hành tốt chuyên trang mà còn làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng, đóng góp quan trọng vào thành công của đại hội cũng như những sự kiện lớn của đất nước trong năm 2026.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TAB

Theo Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT-DL, chuyên trang được xây dựng một cách khẩn trương, an toàn, hấp dẫn với công nghệ, kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, hành động của người dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đối với Đại hội XIV của Đảng.

TRẦN BÌNH