Điện mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Các đồng chí chủ trì buổi thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Báo Pasaxon

Nội dung bức điện viết, toàn thể đảng viên và nhân dân Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng gửi đến đại hội, toàn thể đảng viên và nhân dân Lào anh em những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết, những lời chúc mừng nồng nhiệt, chân thành nhất.

Nội dung bức điện khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào. Sự kiện đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào với những định hướng chiến lược quan trọng; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, vững bước tiến lên theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Theo bức điện, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là di sản thiêng liêng vô giá, tài sản chung thiêng liêng nhất của hai dân tộc, mang tính sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Việc hai bên nhất trí nâng tầm và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, là "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, đã thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc, bền vững giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam khẳng định sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Cuối bức điện, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong quá trình đồng hành cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ.

BÍCH QUYÊN