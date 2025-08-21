TPHCM và Nam bộ có mưa to

Cơ quan khí tượng cho biết, sáng 21-8, tại TPHCM đã có nơi mưa 102mm. Ngoài TPHCM, còn nhiều nơi khác cũng mưa to.

Từ đêm qua đến sáng nay 21-8, hệ thống mây ẩm từ biển đã tràn vào gây mưa to kéo dài ở nhiều khu vực ở phía Nam.

Theo dữ liệu vệ tinh, Đông Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên là các vùng chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Ảnh radar thời tiết cho thấy những khối mây lớn tập trung ở TPHCM và Nam bộ sáng 21-8 (chụp lúc 5 giờ 30)

Tại Nam bộ, mưa vừa đến mưa to xảy ra ở nhiều nơi, tập trung ở trung tâm và phía Đông TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long… Các địa phương khác mưa đến muộn hơn.

Tại Nam Trung bộ và cao nguyên Trung bộ, mưa to ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng…

Ảnh vệ tinh lúc 5 giờ 30 cho thấy các ổ mây gây mưa lớn ở phía Nam nước ta sáng nay 21-8

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm 20-8 đến rạng sáng 21-8, nhiều nơi đã có mưa trên 60mm, đáng chú ý Tân Lập (tỉnh Tuyên Quang) 116,6mm, Phủ Thông (tỉnh Thái Nguyên) 61,2mm, Bình Thắng (TPHCM) 102,2mm.

Dự báo chiều và tối nay 21-8, vùng núi Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ trên 100mm. Các khu vực khác từ Bắc bộ đến Thanh Hóa, duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ vẫn có mưa rào, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 80mm.

PHÚC HẬU