Biển Đông có thể có bão sau ngày 25-8

Các mô hình của Việt Nam và thế giới cùng chung nhận định, một vài ngày tới, sẽ có một áp thấp nhiệt đới (hoặc bão) đi vào Biển Đông.

Chiều 20-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang tồn tại nhiễu động mạnh có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Các hình thái thời tiết nguy hiểm này có thể di chuyển vào Biển Đông sau ngày 25-8 và tác động đến thời tiết miền Bắc và miền Trung. Do đó, trong những ngày cuối tháng 8, thời tiết ở phía Bắc nước ta có thể chuyển xấu.

Mô hình dự báo tâm bão vào sáng 25-8 của Hệ thống GFS (Hoa Kỳ). Nguồn: WINDY

Cụ thể, tại Bắc bộ từ ngày 21 đến 23-8 có mưa, tập trung nhiều vào đêm và sáng, vùng núi có nơi mưa to đến rất to. Trong 2 ngày 24 và 25-8 mưa có xu hướng giảm, nhưng từ ngày 26-8 mưa dông gia tăng trở lại trên diện rộng (nguy cơ xuất hiện mưa vừa đến mưa to).

Chiều 20-8, tại khu vực Km22 Tỉnh lộ 143 thuộc tỉnh Điện Biên tái diễn tình trạng sạt lở đất, đá xuống mặt đường do mưa gió

Còn ở Trung bộ, từ ngày 21 đến 23-8 trời nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 24 đến 31-8, khu vực này xuất hiện mưa dông diện rộng, từ Thanh Hóa đến Huế cần đề phòng mưa vừa đến mưa to (nhất là sau ngày 26-8).

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ từ ngày 21 đến 31-8 vẫn duy trì hình thái chung là nhiều ngày có mưa dông vào buổi chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động 28-31 độ C ở Tây Nguyên và 31-34 độ C ở Nam bộ.

PHÚC HẬU