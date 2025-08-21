Bắc Ninh: Mưa lớn, úng ngập và sạt lở sáng 21-8

Nhiều nơi ở khu vực Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh) đang chìm trong màn mưa như trút, nước dâng ngập nhà cửa, cánh đồng, đường sá...

Mưa như trút, lũ xuất hiện ở xã Tuấn Đạo và nhiều xã ở phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh sáng nay 21-8

Sáng 21-8, mưa to trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc bộ, đặc biệt là tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh và một phần tỉnh Thái Nguyên. Hà Nội chưa mưa nhưng trời âm u, có thể mưa bất cứ lúc nào. Nhiều khu vực ở Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận tình trạng ngập úng, sạt lở và giao thông chia cắt cục bộ.

Cập nhật dữ liệu của hệ thống đo mưa tự động Vrain đến 8 giờ ngày 21-8 cho thấy, lượng mưa tại tỉnh Bắc Ninh đến sáng nay là 140mm, đứng sau là Tuyên Quang: 122mm và Thái Nguyên: 115mm.

Trung tâm phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) tối đen sáng 21-8. Ảnh: KUN MON

Theo phản ánh của người dân ở tỉnh Bắc Ninh, từ đêm qua đến sáng 21-8, các xã Sơn Động, Đại Sơn, Yên Định, Tuấn Đạo, Tây Yên Tử… xuất hiện mưa to đến rất to. Đến 6 giờ sáng, xã Tây Yên Tử ngập toàn bộ 16 ngầm tràn của 3 thôn, chia cắt hoàn toàn giao thông. Nước đã tràn vào nhà dân tại thôn Thống Nhất (xã Tây Yên Tử).

Mưa rất lớn sáng 21-8 tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: BÁO BẮC NINH

Còn tại các xã Sơn Động, Yên Định, Tuấn Đạo và Đại Sơn ở phía Đông Bắc của tỉnh Bắc Ninh (giáp tỉnh Quảng Ninh), lũ lên nhanh buộc chính quyền xã thông báo khẩn cho người dân, tổ chức di dời các hộ sống ở ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở. Đến 7 giờ sáng, sạt lở đã xảy ra tại một số điểm trên Quốc lộ 31 và Tỉnh lộ 291, gây nguy hiểm khi lưu thông.

Trên địa bàn xã Tuấn Đạo, nước lũ cuồn cuộn do mưa như trút. Nhiều cánh đồng đang ngập nước. Các lực lượng chức năng đang được huy động để khắc phục.

Nước lũ từ các khe suối đổ về xã Tuấn Đạo

Đến 8 giờ ngày 21-8, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Chính quyền xã Tuấn Đạo khuyến cáo người dân không đi qua ngầm, suối khi nước chảy xiết, chủ động di chuyển khỏi vùng trũng và theo dõi liên tục cảnh báo thời tiết để bảo đảm an toàn.

Nhiều nơi ở tỉnh Bắc Ninh đang úng lụt do mưa sáng 21-8

Cơ quan chức năng cùng các chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa lớn vẫn tiếp diễn tại trung du và đồng bằng Bắc bộ, trong đó Thái Nguyên, Bắc Ninh có lượng mưa lớn và có khả năng lan xuống Hà Nội, Hưng Yên.

Trong khi đó, miền Trung nắng ráo song cuối chiều có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Các tỉnh từ Bình Định đến Nam bộ, kể cả Tây Nguyên, tiếp tục có mưa lớn do gió Đông mang khối ẩm lớn từ Biển Đông vào đất liền.

>>>Một số hình ảnh mưa lũ sáng 21-8 tại tỉnh Bắc Ninh do người dân chia sẻ:

PHÚC HẬU