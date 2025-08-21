Ứng phó mưa lũ bất thường ở miền Bắc

Cập nhật đến trưa và chiều 21-8, tình hình mưa gió, ngập lụt, thời tiết xấu không chỉ diễn ra ở tỉnh Bắc Ninh mà lan rộng ra các tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang… Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị khẩn trương ứng phó mưa lũ.

Trong công điện khẩn gửi UBND các tỉnh vùng núi Bắc bộ vào chiều 21-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, cho biết, cơ quan khí tượng đã có báo cáo lượng mưa phổ biến ở miền Bắc từ 50 đến 120mm. Nhiều nơi mưa trên 250mm. Một số điểm có nguy cơ mưa cường suất trên 100mm trong 3 giờ. Nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở ở các sườn dốc, đặc biệt là tại Lai Châu và Điện Biên.

Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) chìm trong biển nước. Ảnh: LÂM KHÁNH

Cần thông tin sớm đến người dân và chính quyền cơ sở

Công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo và cảnh báo. Thông tin phải được gửi kịp thời tới chính quyền cơ sở và người dân. Các khu dân cư ven sông suối, vùng trũng phải được kiểm tra. Lực lượng cảnh giới phải trực tại các ngầm, tràn - nơi nước xiết hoặc nguy cơ sạt lở.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để cứu hộ, cứu nạn. Phải khắc phục sự cố và đảm bảo giao thông thông suốt khi mưa lớn xảy ra. Trực ban phải duy trì nghiêm túc.

Thời tiết dị thường, nhiều nơi úng ngập do mưa

Ghi nhận thực tế, từ rạng sáng 21-8, dải hội tụ đã gây mưa rất to trên diện rộng ở vùng Đông Bắc của Bắc bộ, làm nhiều khu vực ở các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên... ngập sâu, người dân không kịp trở tay, nước tràn vào chợ, nhà cửa, kho bãi, chuồng trại… Cơ quan khí tượng cảnh báo nước lũ lên nhanh trên hệ thống sông Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 23-8.

Giao thông qua xã Hữu Liên (tỉnh Lạng Sơn) bị mưa chia cắt

Tại tỉnh Lạng Sơn, mưa kéo dài từ đêm 20 đến trưa 21-8 khiến nhiều thôn ở xã Xuân Dương ngập và sạt lở. Chính quyền sở tại đã di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. Ở xã Hữu Liên, đất đá sạt xuống một số tuyến đường, 4 hộ phải tạm rời nhà. Tỉnh lộ 243 được khoanh vùng để khắc phục.

Mưa gây ngập nhiều ngôi nhà tại khu vực Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên)

Tại phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, mưa lớn đã làm ngập hàng loạt khu dân cư ở phường Bắc Kạn và Đức Xuân, nhiều đoạn đường bị ngập sâu 30-50cm, nước tràn vào nhà dân và trường học. Các trục đường Đội Kỳ, Kon Tum và khu quảng trường trung tâm đi lại khó khăn.

Lực lượng chức năng sơ tán trẻ em ra khỏi những ngôi nhà bị ngập ở xã Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: LÂM KHÁNH

Nước sông Cầu dâng rất nhanh. Nhiều khu dân cư ven sông bị ngập hơn 1m, nước tràn vào nhà dân, đồ đạc bị ngập, khiến người dân kêu cứu trên mạng xã hội.

Nước sông Cầu dâng nhanh, chiều 21-8

Một con ngựa bị kẹt bên dòng sông Cầu ở tỉnh Thái Nguyên. Ảnh do người dân chia sẻ

Tại phía Bắc tỉnh Bắc Ninh, nhiều điểm cũng ngập sâu, một số tuyến đường bị sạt lở làm giao thông gián đoạn. Khu vực ngập nặng là các xã: Sơn Động, Đại Sơn, Yên Định, Tuấn Đạo và Tây Yên Tử.

Nước tràn vào nhà dân ở tỉnh Bắc Ninh ngày 21-8. Clip: PHẠM QUẾ

Nơi sâu nhất ngập xấp xỉ 2m. Nhiều ngầm tràn bị ngập hoàn toàn, xã Tây Yên Tử bị chia cắt cục bộ. Nước mưa tràn vào nhà dân, nguy cơ tiếp tục dâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Tuấn Đạo

Tại tỉnh Tuyên Quang, lượng mưa ghi nhận hơn 100mm chỉ trong vài giờ tại nhiều xã, cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và yêu cầu vận hành hồ thủy điện theo quy trình an toàn.

Còn ở tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh ven biển. Các xã vùng núi như Hải Sơn, Kỳ Thượng, Mông Dương và khu vực Móng Cái được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở cao trong đêm 21-8.

Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo trên hệ thống sông Thái Bình sẽ có đợt lũ từ ngày 21 đến 23-8 với biên độ 2-8m ở thượng lưu, đỉnh có thể đạt báo động 2-3. Theo đó mực nước các sông Lục Nam, sông Thương, sông Cầu đang lên nhanh. Diễn biến còn phức tạp trong đêm 21-8, nhất là các điểm có khả năng mưa cường suất trên 100mm trong 3 giờ liền.

PHÚC HẬU