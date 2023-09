Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Vào lúc 16 giờ hôm nay 10-9, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph R. Biden Jr. đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước trong 2 ngày, 10 và 11-9; theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tháp tùng Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm này có: Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh quốc gia John Finer; Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Tarun Chhabra.

Phía Việt Nam đón Tổng thống Joe Biden và đoàn Hoa Kỳ tại sân bay Nội Bài có: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Việt Dũng.

Theo lịch trình, Tổng thống Joe Biden và đoàn tháp tùng sẽ di chuyển từ sân bay quốc tế Nội Bài về thẳng Phủ Chủ tịch để dự lễ đón chính thức. Sau lễ đón chính thức, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden sẽ tiến hành hội đàm.

Theo chương trình, trong chuyến thăm này, ngoài cuộc cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tổng thống Joe Biden sẽ gặp, hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; tham dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ, cùng một số hoạt động khác.