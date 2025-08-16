Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay nhau, cùng bước trên thảm đỏ và chụp ảnh chung nhưng không trả lời câu hỏi của phóng viên.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Alaska. (Nguồn: Nhà Trắng)

Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau, cùng bước trên thảm đỏ và chụp ảnh chung nhưng không trả lời câu hỏi của phóng viên. Đây cũng là lần đầu tiên ông Putin đặt chân tới lãnh thổ Mỹ trong 1 thập kỷ qua.

Theo Thư ký báo chí Điện Kremlin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Trợ lý Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov cùng tham dự cuộc hội đàm.

Trước đó, phía Mỹ thông báo cuộc gặp sẽ diễn ra theo hình thức “3-3." Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đại diện đặc biệt của Tổng thống Donald Trump, ông Steven Witkoff, cũng góp mặt.

Theo tờ The Washington Post, khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, ông kỳ vọng Mỹ sẽ dỡ bỏ ít nhất một số lệnh trừng phạt đối với Nga sau cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump.

“Họ chắc chắn sẽ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt với ai đó, điều đó là chắc chắn,” ông Lavrov nói.

Trong khi đó, trả lời các phóng viên khi đang trên chuyên cơ Không lực Một tới Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ không đàm phán thay Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska và sẽ để Kiev tự quyết định có tham gia thỏa thuận trao đổi lãnh thổ với Moscow hay không.

Tổng thống Donald Trump cho biết, mục tiêu của ông là thúc đẩy Nga và Ukraine khởi động đàm phán. Ông Trump nhấn mạnh vấn đề trao đổi lãnh thổ sẽ được bàn đến và Ukraine sẽ tự ra quyết định. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng Kiev "sẽ đưa ra quyết định đúng đắn."

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump được cho là nhằm trấn an Ukraine, vốn đang lo ngại rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga có thể gây bất lợi cho Kiev.

Chia sẻ với báo giới, ông Trump cũng cho biết, ông hy vọng cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin sẽ mang lại kết quả. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, việc ông Vladimir Putin đưa các giám đốc điều hành doanh nghiệp Nga tới Alaska là một dấu hiệu tốt, nhưng lưu ý "sẽ không có thỏa thuận nào được ký kết cho đến khi xung đột được giải quyết."

Theo kế hoạch đã được hai bên thống nhất, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin bắt đầu vào lúc 11 giờ 30 ngày 15-8 (theo giờ địa phương, tức 2 giờ 30 ngày 16-8 theo giờ Việt Nam) tại Alaska.

Đây sẽ là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ kể từ tháng 6-2021, thời điểm ông Vladimir Putin gặp người đồng cấp Mỹ khi đó là ông Joe Biden tại Geneva (Thụy Sĩ).

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ hội đàm riêng trước khi tham dự cuộc gặp có sự tham gia của phái đoàn hai nước. Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, ngoài nội dung chính là nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, hai bên sẽ đề cập đến các vấn đề rộng lớn hơn liên quan đến bảo đảm hòa bình và an ninh, cũng như các vấn đề cấp thiết trong khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump dự kiến còn trao đổi quan điểm về việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm cả trong lĩnh vực thương mại và kinh tế. Sau khi kết thúc tất cả các cuộc gặp, ông Putin và ông Trump sẽ tiến hành họp báo chung về kết quả đàm phán.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15-8 tuyên bố hội nghị cần hướng tới "nền hòa bình công bằng" và mở ra các cuộc đối thoại ba bên giữa lãnh đạo Ukraine, Nga và Mỹ. Trên kênh Telegram, ông Zelensky khẳng định "đã đến lúc chấm dứt xung đột" đồng thời kêu gọi Nga thực hiện "những bước đi cần thiết".

Theo TTXVN