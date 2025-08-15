Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Magadan trước khi tới Alaska

Ngày 15-8, theo TASS, trước khi đến Alaska dự hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dừng chân tại TP Magadan, viễn Đông Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tại Magadan, Tổng thống Vladimir Putin tham quan nhà máy Omega-Sea – nơi sở hữu dây chuyền chế biến dầu cá hiện đại và ghé thăm khu liên hợp thể thao và giải trí đa năng Tổng thống.

Tiếp đến, Tổng thống Vladimir Putin ghé thăm Đài tưởng niệm các Anh hùng Alsib (Alaska – Siberia), tưởng nhớ chiến công của phi công Sư đoàn Không quân Cờ đỏ số 1 trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Từ Magadan, Tổng thống Vladimir Putin sẽ tới TP Anchorage, bang Alaska, dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump.

Theo Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, chủ đề chính của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ là giải quyết vấn đề Ukraine. Bên cạnh đó là các chủ đề nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh, các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất hiện nay, cũng như hoạt động hợp tác kinh tế giữa hai nước.

PHƯƠNG NAM