Mỹ tính cho Nga khai thác đất hiếm ở Alaska để đổi hòa bình Ukraine

Theo Telegraph, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đề xuất với người đồng cấp Nga Vladimir Putin quyền tiếp cận nguồn kim loại đất hiếm ở Alaska tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, nhằm khuyến khích Nga đạt hòa bình với Ukraine.

Một khu vực giàu khoáng sản ở bang Alaska, Mỹ. Ảnh: MINING NEWS

Ngoài việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga, Mỹ còn đề xuất mở cửa tài nguyên thiên nhiên của Alaska cho Moscow khai thác. Các đề xuất cũng bao gồm việc cho phép Nga tiếp cận khoáng sản đất hiếm trên các vùng lãnh thổ Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đang báo cáo với Tổng thống Trump về những đánh đổi kinh tế này, một phần trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.

Ukraine được cho là nắm giữ 10% trữ lượng lithium của thế giới, được sử dụng trong sản xuất pin. Hai trong số các mỏ lithium lớn nhất của nước này nằm trong các khu vực do Nga kiểm soát.

Cũng theo Telegraph, Anh, Pháp và Đức đã và đang nỗ lực thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine mà không có sự tham gia trực tiếp của Mỹ, nhưng vẫn hy vọng Mỹ có thể hỗ trợ, chẳng hạn như yểm trợ trên không.

KHÁNH MINH