Top 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tốt nhất cho gia đình năm 2024

Ấn phẩm gia đình Little Steps Asia, tạp chí Du lịch + Giải trí Đông Nam Á, Hồng Công và Ma Cao số mùa xuân 2024 đã đưa ra danh sách “Khách sạn và khu nghỉ dưỡng tốt nhất cho gia đình năm 2024”. Danh sách này bao gồm tổng cộng “80 kỳ nghỉ tuyệt vời thân thiện với trẻ em” tại Việt Nam, Hồng Công, Indonesia, Ma Cao, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Các em nhỏ thích thú với chương trình tham quan trang trại, nhặt trứng, trồng rau, cho ăn hàng ngày tại The Anam Cam Ranh

5 đơn vị đứng đầu của Việt Nam trong danh sách là The Anam Cam Ranh, tiếp theo là Anantara Hoi An Resort, Four Seasons Resort The Nam Hai, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort và Regent Phú Quốc.

Theo tạp chí Du lịch + Giải trí Đông Nam Á, trẻ em là ưu tiên số 1 tại Việt Nam, nhưng những khách sạn này chứng minh rằng, những trải nghiệm phù hợp có thể khơi gợi sự ngạc nhiên như trẻ thơ ở tất cả chúng ta. Tại Việt Nam, nông trại mọc lên ở rất nhiều khu nghỉ dưỡng. Với các dịch vụ như chăn nuôi, rạp chiếu phim trên bãi cỏ, chèo thuyền thúng, làm đèn lồng, lớp học nấu ăn, karaoke... những khách sạn tốt nhất dành cho gia đình ở Việt Nam đáp ứng nhu cầu giải trí của mọi lứa tuổi.

MAI AN