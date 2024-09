TotalEnergies đưa "Helmet 4 life" đến với 1.000 giảng viên, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TPHCM

TotalEnergies Việt Nam vừa phối hợp với Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc Gia TPHCM (HCMUT) tổ chức Ngày hội “Đội mũ bảo hiểm, bảo vệ cuộc sống”. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng An toàn giao thông. Hơn 50 tình nguyện viên TotalEnergies đã tiến hành một loạt các buổi học trong khuôn viên trường, với sự tham gia tích cực của 1.000 giảng viên và sinh viên.

Ra mắt vào tháng 5-2023, hưởng ứng Tuần lễ An toàn đường bộ toàn cầu của Liên hợp quốc, "Helmet 4 life" là một sáng kiến ​​toàn cầu nhằm cung cấp 100.000 mũ bảo hiểm xe máy, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất, tại 40 quốc gia trên ba lục địa (châu Phi, châu Á và châu Mỹ).

Chiến dịch tặng mũ bảo hiểm yêu cầu mỗi quốc gia tiến hành các buổi nâng cao nhận thức về an toàn đường bộ tại địa phương, tập trung vào xe gắn máy hai bánh. TotalEnergies dự kiến đến năm 2025 sẽ tặng tổng cộng 4.800 mũ bảo hiểm tại Việt Nam.

PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận nón từ bà Astrid Dassonville, Chủ tịch Quốc gia, TotalEnergies Việt Nam

Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất ở Việt Nam, đặc biệt liên quan chấn thương sọ não. Thông qua sáng kiến ​​này, TotalEnergies hy vọng sẽ nâng cao nhận thức về an toàn đường bộ, đặc biệt là về xe máy hai bánh, tiếp cận các tình huống rủi ro, bảo dưỡng phương tiện, tuân thủ quy định giao thông của sinh viên và nêu cao tầm quan trọng của việc mặc đồ bảo hộ khi lái xe.

Sinh viên phấn khởi khi nhận được nón của chương trình

Kể từ năm 2023, khi công ty triển khai chương trình này tại Việt Nam đến nay, TotalEnergies đã trao tặng 2.800 chiếc mũ bảo hiểm chất lượng cao cho giáo viên, học sinh và sinh viên trên cả nước sau khi tham dự các buổi chia sẻ và hoàn thành bài thu hoạch kiến thức về an toàn giao thông. Chương trình này đã được thực hiện tại 31 trường.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình này đến năm 2025 và các tình nguyện viên của chúng tôi rất vui mừng được tiếp cận hành động này với những người hưởng lợi khác ở Việt Nam”, bà Astrid Dassonville, Chủ tịch Quốc gia, TotalEnergies Việt Nam chia sẻ.

PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ phát biểu chia sẻ tại chương trình

“Là sinh viên khối ngành kỹ thuật, vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, trong đó việc nâng cao nhận thức về an toàn đường bộ vừa giúp bảo vệ tính mạng của bản thân, vừa góp phần phát triển xã hội. Cảm ơn TotalEnergies đã tổ chức chương trình “Helmet 4 life” hết sức ý nghĩa này dành cho giảng viên và sinh viên của Trường ĐH Bách khoa TPHCM. Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua chương trình này, các em sinh viên sẽ tham gia giao thông một cách cẩn thận và an toàn hơn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông tại Việt Nam”, PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TPHCM phát biểu.