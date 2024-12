TP Cần Thơ khẩn trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Quang cảnh hội nghị

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu trình bày dự thảo Báo cáo công tác năm 2024 và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2025. Qua đó, đã đánh giá khá đầy đủ, toàn diện về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2025.

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2024, Thành ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề năm về “Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố”, đạt kết quả tích cực, trong đó có 16/19 chỉ tiêu theo Nghị quyết nhiệm vụ của Thành ủy TP Cần Thơ đạt và vượt.

Các cấp ủy, tổ chức đảng TP Cần Thơ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đã xử lý kỷ luật đối với 12 tổ chức đảng và 173 đảng viên vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) của TP Cần Thơ năm 2024 ước tăng 7,12% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước được 126.838 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước thực hiện trên 31.500 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước được 12.558 tỷ đồng, vượt 1,28% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.

Các hoạt động văn hóa - xã hội được chú trọng, quản lý chặt chẽ. Các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng và chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo... được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững,...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đánh giá và nhìn nhận những khó khăn, hạn chế. Đó là việc thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, chậm tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra; có 3 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng so với cùng kỳ; nhiều công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp.

Hội nghị đã cơ bản thống nhất với chủ đề năm 2025 của Thành ủy TP Cần Thơ là “Quyết tâm thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025”; thực hiện 19 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, được đề ra tại Nghị quyết nhiệm vụ năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ phát biểu ý kiến tại hội nghị

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu kết luận tại hội nghị, đã lưu ý, năm 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tập trung chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Các cấp, các ngành tập trung thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ yêu cầu, các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ, trên cơ sở sơ kết việc thực hiện đối với các Nghị quyết; đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục kêu gọi đầu tư dự án xây mới chợ theo quy hoạch được duyệt, hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị tại các quận, huyện; triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố có hiệu quả; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

VĨNH TƯỜNG