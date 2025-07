Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú An

Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh và lãnh đạo các sở ngành, Văn phòng UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú An. Ảnh: XUÂN TRUNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã kiểm tra việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính – đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và đăng ký kinh doanh cùng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của sở ngành thành phố; về sự sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ nếu các thủ tục thuộc thẩm quyền cấp trên.

Chủ tịch UBND TPHCM quan tâm khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú An. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo UBND phường Phú An, phường được thành lập từ việc hợp nhất phường Tân An, xã Phú An và một phần phường Hiệp An (cũ), với diện tích hơn 36,7 km² và dân số gần 54.000 người. Đảng bộ phường có 45 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 1.000 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chủ động kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ 2025–2030 và đang triển khai chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ phường.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú An đặt tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Phú An (trụ sở phường Hiệp An cũ). Từ ngày 1-7 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 414 hồ sơ, đã trả kết quả 378 hồ sơ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng

Ghi nhận của phóng viên tại trung tâm phục vụ hành chính công phường, trung tâm có 11 nhân sự, bố trí 6 quầy tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính với khu vực ngồi chờ rộng rãi thoáng mát.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác tham quan, khảo sát Trung tâm Hành chính công Bình Dương, sau đó sẽ làm việc các xã, phường về tình hình hoạt động sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và giải quyết kiến nghị của lãnh đạo cấp cơ sở.

