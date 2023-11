TP Cần Thơ: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết nhân dân thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện các phong trào thi đua của địa phương trong năm 2023.

Đồng thời, đề nghị địa phương cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhằm gắn kết nhân dân trong khu dân cư, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đồng lòng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, có kinh tế phát triển, văn minh, văn hóa, an ninh, an toàn, mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng, sau Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân sẽ đoàn kết mật thiết hơn, giúp đỡ nhau nhiều hơn, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

Tại ngày hội, 15 gia đình có thành tích thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được lãnh đạo thành phố tặng quà.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo và nhiều phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, hộ khó khăn tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn.