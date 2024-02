TP Dĩ An xây dựng đô thị xanh, thông minh

Cùng với nỗ lực chung của tỉnh Bình Dương trong xây dựng đô thị xanh và phát triển bền vững, TP Dĩ An đã ban hành nhiều giải pháp thực hiện chương trình hành động về cải tạo, chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị đến năm 2030, bước đầu đạt kết quả tích cực, diện mạo thành phố khang trang, hiện đại. Sự chuyển biến tích cực ở từng địa bàn thời gian qua cho thấy chủ trương đúng, là lời giải cho đô thị Dĩ An thông minh trong tương lai.

Đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp đã có 100% hộ dân cam kết không để thùng rác trước nhà

Xanh hóa phố phường

Hơn 10 năm về trước, khi nói tới Dĩ An là nói tới các khu dân cư mới, với các tên gọi mang đặc trưng của địa bàn đang phát triển như “xóm vắng”, “xóm nghèo”. Hình ảnh phố phường trước đây cũng vắng vẻ hơn, đời sống người dân còn nghèo với hoạt động kinh tế nhỏ lẻ, chưa hình thành các khu nhà cao tầng, điểm dịch vụ hiện đại nên nhiều khu vực còn nhếch nhác. Nhận diện rõ các hạn chế này, lãnh đạo TP Dĩ An đã ban hành Chương trình hành động số 02-CTr/TU của Thành ủy về cải tạo, chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị TP Dĩ An đến năm 2030, tạo được sự chuyển biến rõ nét những năm gần đây.

Ghi nhận tại phường Tân Đông Hiệp, địa bàn có diện tích rộng nhất và dân cư đông nhất TP Dĩ An, chương trình xanh hóa phố phường được Đảng ủy, UBND phường triển khai quyết liệt, với kết quả đã xây dựng được nhiều tuyến đường, khu phố điểm theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh, như: đường Lê Hồng Phong (100% người dân cam kết không để thùng rác trước nhà); đường Chiêu Liêu được mở rộng lên 15m, gấp 3 lần so với trước; vận động người dân xây dựng khu vực sinh hoạt thể dục thể thao chung ở khu phố Tân An, từng bước xây dựng nếp sống văn minh hiện đại trong nhân dân…

Bà Trần Thị Hồng Thúy, Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp, chia sẻ: “Từ kết quả ban đầu trong chuyển biến địa bàn, chúng tôi triển khai nhiều giải pháp xanh hóa phố phường, góp phần nâng chất đô thị. Trong năm 2024, sẽ giao 9/9 khu phố đăng ký xây dựng tuyến đường điểm về văn minh đô thị, an toàn giao thông, rà soát các khu đất dôi dư, báo cáo cấp thẩm quyền để phát triển công viên, tiểu cảnh, khu sinh hoạt cộng đồng, góp phần tăng tiện ích và mảng xanh đô thị cho thành phố. Phường cũng xin ý kiến và tổ chức cuộc thi thiết kế công trình hội họa trên bức tường của doanh nghiệp dài 500m ở đường Nguyễn Thái Học để trình bày lịch sử Đảng bộ phường và TP Dĩ An, có thể thành sáng kiến hay trong xây dựng mỹ quan đô thị”.

Hướng tới đô thị loại I vào năm 2025

Sau thời gian nỗ lực triển khai các giải pháp nâng chất đô thị với những kết quả rõ rệt, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận TP Dĩ An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương sau hơn 3 năm được nâng cấp từ thị xã lên thành phố.

Diện mạo đô thị các năm qua đổi thay rõ rệt với nhiều tòa nhà dịch vụ, tài chính, những đại lộ kết nối TP Dĩ An với khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, các trục động lực trong phát triển kinh tế - xã hội (đường Thống Nhất, tuyến Bắc - Nam 3...). Và để phát huy kết quả đạt được, từ năm 2023, lãnh đạo TP Dĩ An tiếp tục giao ngành chức năng xây dựng và triển khai kế hoạch chống ngập nước đô thị, xây dựng đề án “Khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất cải tạo và phát triển cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố”, triển khai lập lại trật tự bến bãi, di dời nghĩa trang, nghĩa địa theo kế hoạch…

Đáng chú ý là kế hoạch lập lại trật tự với ngành nghề kinh doanh phế liệu trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến rõ rệt, lũy kế đến nay đã có 26/28 cơ sở kinh doanh phế liệu ngừng hoạt động, di dời, chuyển đổi ngành nghề và củng cố hồ sơ cưỡng chế 2 cơ sở còn lại. Cùng đó là mở rộng phân loại rác tại khu dân cư Biconsi, khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần và khu nhà ở thương mại đường sắt; tiếp tục phân loại rác, phân loại vỏ hộp sữa trong trường học trên địa bàn…

Đến nay, TP Dĩ An đã thực hiện xong việc điều chỉnh quy hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu vực phát triển đô thị, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, các khu dân cư, thương mại.

Với sự phát triển năng động, tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo thành phố, đã giúp địa phương thu hút hàng loạt doanh nghiệp lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đã hình thành 2 trung tâm cảng cạn logistics ICD và hơn 50 doanh nghiệp làm dịch vụ logistics cùng hệ thống kho ngoại quan, kho CFS, ICD, đại lý thủ tục hải quan. Trong đó, nhiều kho ngoại quan có hệ thống quản lý hiện đại, diện tích lớn, là tiền đề quan trọng để thu hút các ngành kinh tế hiện đại, giá trị gia tăng cao, giúp kinh tế - xã hội phát triển mạnh hơn, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Theo ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND TP Dĩ An, để sớm thực hiện thành công mục tiêu đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo chương trình phát triển đô thị quốc gia, thành phố đang nỗ lực thực hiện các chương trình đột phá của Thành ủy bằng việc ban hành kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển thương mại - dịch vụ chất lượng cao gắn với phát triển công nghiệp, đô thị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là công tác tham mưu trong lĩnh vực nhà ở đô thị, giáo dục, y tế, văn hóa…

XUÂN TRUNG