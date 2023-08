TP Hà Nội sẽ báo cáo cấp thẩm quyền việc sắp xếp quận Hoàn Kiếm

UBND TP Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả rà soát và phương án sắp xếp của quận Hoàn Kiếm, UBND TP Hà Nội sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc sắp xếp đơn vị hành chính. Theo UBND TP Hà Nội, ngày 12-7-2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Căn cứ kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc ngày 31-7 về triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, UBND TP sẽ chỉ đạo, triển khai đến 30 quận, huyện, thị xã về việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo kết quả rà soát sơ bộ, quận Hoàn Kiếm thuộc diện phải sắp xếp, do quận chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên theo quy định. Tuy nhiên, tại điều 3, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính quy định: "Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có một trong các yếu tố đặc thù sau đây thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp: có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề; có địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định và từ năm 1945 đến nay chưa có thay đổi, điều chỉnh lần nào; có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Cũng liên quan tới vấn đề này, nhiều người dân và chuyên gia đều cho rằng không thể sắp xếp, hay sáp nhập quận Hoàn Kiếm vào bất cứ quận nào khác của Hà Nội vì Hoàn Kiếm không chỉ là “trái tim” của Thủ đô mà còn là biểu tượng, niềm tự hào của Hà Nội và cả nước.

Ông Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam cho rằng, thiết kế mô hình đơn vị hành chính cho sự phát triển là cần thiết nhưng không thể áp dụng công thức một cách cơ học mà cần chia ra những khu vực mang tính chất đặc thù, nhất là những vấn đề liên quan tới truyền thống lịch sử. Hơn nữa, đối với chủ trương lớn này phải cân nhắc kỹ càng, tránh sự đảo lộn không cần thiết vì chỉ cần một thay đổi nhỏ về địa giới hành chính sẽ đi kèm với đó là nhiều vấn đề phiền toái cho người dân.