TP Thủ Dầu Một, Bình Dương: Vận hành Trung tâm điều hành thông minh

Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Anh Vũ (sinh năm 1989), thường trú tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Vũ bị khởi tố điều tra về tội “Nhận hối lộ” trong thời gian làm đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-02D đóng tại huyện Bến Lức, Long An.