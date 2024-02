TP Thủ Đức đưa camera thông minh vào hỗ trợ quản lý địa bàn

Ngày 2-2, UBND TP Thủ Đức tổ chức khánh thành Trung tâm Giám sát hình ảnh camera TP Thủ Đức.

Theo Trưởng Công an TP Thủ Đức Trần Văn Hiếu, Trung tâm Giám sát hình ảnh camera TP Thủ Đức được hình thành trên cơ sở hệ thống camera hiện hữu của 3 quận trước khi sáp nhập với hơn 3.500 camera. Sau khi được nâng cấp, mở rộng hệ thống, hiện trung tâm camera đã tiếp nhận tín hiệu và lưu trữ dữ liệu camera từ 34 phường trên địa bàn TP Thủ Đức phục vụ việc quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội, theo dõi, truy xét đối với những tình huống khẩn cấp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Giám sát hình ảnh camera TP Thủ Đức

Với giai đoạn hiện tại, Trung tâm camera TP Thủ Đức hiện đã chuyển đổi và hoạt động thử nghiệm hơn 100 camera AI với chức năng nhận diện biển số và truy vết phương tiện trên bản đồ số, đưa ra những cảnh báo sớm cho lực lượng chức năng khi có phương tiện tình nghi đi vào vùng hoạt động của hệ thống camera AI. Dự kiến trong năm 2024 sẽ tiếp tục chuyển đổi các camera tại 34 phường, tập trung ở các cửa ngõ ra vào TP Thủ Đức, các tuyến đường huyết mạch, tạo nên một hệ thống camera AI có độ bao phủ toàn diện trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, Trung tâm Giám sát camera đã được TP Thủ Đức đưa vào sử dụng ngay khi thành lập thành phố (năm 2021). Tuy nhiên, với ứng dụng mạnh mẽ của khoa học công nghệ, TP Thủ Đức liên tục nâng cấp hệ thống camera. Trong đó, đã phát triển thành công mô hình sử dụng drone (thiết bị bay không người lái) để truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật. Việc đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát hình ảnh camera thông minh có ứng dụng trí tuệ nhân tạo là bước đột phá của TP Thủ Đức trong quản lý địa bàn.

Các đại biểu theo dõi Công an TP Thủ Đức xử lý tình huống phát sinh về giao thông qua hình ảnh camera

Các đại biểu tham quan trung tâm

THU HƯỜNG