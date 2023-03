TPHCM: 100% học sinh THPT được trang bị kiến thức quốc phòng và an ninh

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên từng bước đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực, với hơn 374.000 học sinh, sinh viên đã tham gia. 100% học sinh cấp học THPT đều được trang bị kiến thức quốc phòng và an ninh.

Ngày 7-3, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh TPHCM, chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng đề nghị, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh TPHCM cần tập trung thực hiện nghiêm túc, toàn diện và có chiều sâu trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, cơ quan thuộc ban, bộ ngành Trung ương đứng chân trên địa bàn rà soát, nắm chắc số lượng cán bộ thuộc các đối tượng chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh để xây dựng kế hoạch phù hợp, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phải tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 100% đối tượng theo quy định.

“Năm 2023, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh TPHCM bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu cử đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1, 2 theo chiêu sinh của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương và Quân khu 7. Đồng thời, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, 4 ở từng lớp cụ thể và tổ chức có chất lượng”, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, nhấn mạnh.

Theo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh TPHCM, năm 2022, các cấp ủy - chính quyền, đến các phường, xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đã cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 21.000 người tham gia.

Đồng thời, hướng dẫn các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thực hiện liên kết giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên từng bước đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực, với hơn 374.000 học sinh, sinh viên đã tham gia. 100% học sinh cấp học THPT đều được trang bị kiến thức quốc phòng và an ninh.

Dịp này, Quân khu 7 cũng đã khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân; UBND TPHCM khen thưởng 13 tập thể; Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh TPHCM khen thưởng cho 14 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022.