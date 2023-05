TPHCM: 85.558 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Cuối ngày 13-5, theo thống kê của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM, toàn thành phố có 85.558 thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) tốt nghiệp THPT năm 2023, tăng 470 thí sinh so với năm 2022.

Theo ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM), trong tổng số 85.558 thí sinh đăng ký dự thi, có 3.402 thí sinh tự do. So với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, số thí sinh tự do tăng nhẹ.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30-6.

Trong đó, 14 giờ ngày 27-6, thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Ngày 28-6, thí sinh dự thi 2 môn Ngữ văn và Toán. Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn là 120 phút và môn Toán là 90 phút.

Ngày 29-6, buổi sáng thí sinh dự thi 1 trong 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân). Thời gian làm bài mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là 50 phút. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Ngày 30-6 là ngày thi dự phòng.

Theo Bộ GD-ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được giữ ổn định so với các năm trước. Để chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi, Bộ GD-ĐT thực hiện điều chỉnh một số nội dung mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ để tăng cường kỷ cương, nề nếp phòng thi, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.