TPHCM: 944 học sinh được tuyển thẳng lớp 10 công lập

Theo đó, qua rà soát hồ sơ tuyển thẳng của học sinh, tổng số hồ sơ đủ điều kiện tuyển thẳng là 944 hồ sơ.

Trong đó, có 81 học sinh được tuyển thẳng do đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về thể dục thể thao; 105 học sinh được tuyển thẳng do khuyết tật thể chất và 758 học sinh được tuyển thẳng do khuyết tật trí tuệ.

Học sinh lớp 9, Trường THPT Nam Sài Gòn (quận 7) trong giờ ôn tập môn Ngữ văn vào cuối tháng 5-2025

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, tính đến chiều 3-6, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 đã hoàn tất.

Năm nay, toàn thành phố có 76.435 thí sinh dự thi (giảm 27.330 em so với năm trước).

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là 70.070 chỉ tiêu cho 115 trường THPT công lập.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6 tại 142 điểm thi gồm 132 điểm thi lớp 10 thường và 10 điểm thi lớp 10 chuyên với tổng cộng 3.277 phòng thi.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn, Sở GD-ĐT TPHCM đã huy động 9.548 giáo viên coi thi cùng 1.846 nhân viên hỗ trợ, đồng thời tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi vào ngày 4-6, áp dụng quy trình bảo mật, an ninh tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

THU TÂM