TPHCM bắn pháo hoa tại 2 điểm dịp Quốc khánh 2-9

Theo đó, TPHCM sẽ bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) với số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật. Cùng với đó là điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), gồm 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ 00 phút đến 21 giờ 15 phút ngày 2-9.

Bộ Tư lệnh TPHCM được giao chủ trì, liên hệ Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 của Bộ Quốc phòng đặt mua đạn pháo hoa, đảm bảo đạn pháo để thực hiện; thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và TP Thủ Đức, các địa phương liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm và thời gian nêu trên; cấp phát phù hiệu cho các lực lượng, phương tiện tham gia phục vụ bắn pháo hoa.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng trực thuộc phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, tại các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa.

Công an TPHCM chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa. Chú ý tăng cường lực lượng chốt các giao lộ trên tuyến đường vận chuyển đạn pháo hoa và tại các địa điểm bắn pháo hoa; đồng thời triển khai phương tiện xe chữa cháy tham gia trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa đến các địa điểm bắn pháo hoa và trong quá trình chuẩn bị, thực hành bắn pháo hoa, bảo đảm an toàn.

UBND TP Thủ Đức và các quận 1, 3, 10, 11, Bình Thạnh chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức lực lượng bảo đảm an toàn quá trình vận chuyển thiết bị và đạn pháo hoa, các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa. Đồng thời, tạo điều kiện cho lực lượng quân sự triển khai các địa điểm bắn.

Bên cạnh đó, tổ chức thăm, động viên các pháo thủ trước thời điểm bắn pháo hoa; tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ chức biểu diễn văn hóa văn nghệ phù hợp gần điểm bắn để người dân xem trước khi thực hiện bắn pháo hoa.

NGÔ BÌNH