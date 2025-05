TPHCM: Bảo đảm an ninh trật tự tại Đại lễ Phật đản Vesak 2025

Ngày 5-5, đoàn công tác do Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, dẫn đầu đã có buổi kiểm tra thực tế công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực diễn ra Đại lễ Phật đản Vesak 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Tại buổi kiểm tra và làm việc, lãnh đạo Công an TPHCM đã trao đổi với Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn tuyệt đối cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các đoàn đại biểu, bà con Phật tử, người dân về dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 và chuỗi sự kiện hưởng ứng.

Đoàn cũng kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực hội trường chính; kiểm tra hoạt động tại Trung tâm chỉ huy an ninh được đặt tại khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở Lê Minh Xuân) cũng như thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây.

Lực lượng chức năng túc trực hướng dẫn người dân tại các khu vực diễn ra Đại lễ Phật đản Vesak 2025

Trước đó, Công an TPHCM huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện ứng trực, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân; đặc biệt là khách hành hương tuân thủ các quy định, nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời cho công an xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để ảnh hưởng đến Đại lễ Vesak 2025.

NAM DUY