Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo khẩn đảm bảo tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính sau khi sắp xếp bộ máy

Công chức UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân

Chủ tịch UBND TPHCM giao Văn phòng UBND TPHCM khẩn trương cung cấp danh sách TTHC có phát sinh hồ sơ, phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM để cấu hình trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM tiếp tục công tác đào tạo trực tiếp và trực tuyến phục vụ cho việc sử dụng các nền tảng số dùng chung đối với các cán bộ, công chức phường, xã; đảm bảo giải pháp kỹ thuật về tín hiệu đường truyền, liên thông đến các phường, xã được thông suốt, ổn định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bị gián đoạn.

Còn UBND các địa phương khẩn trương rà soát trang thiết bị tại UBND phường, xã sau sắp xếp để hoàn thiện cơ sở, hạ tầng công nghệ thông tin. Việc này nhằm duy trì vận hành ổn định các nền tảng số và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, hoàn thành chậm nhất ngày 28-6.

Đồng thời, khẩn trương cung cấp danh sách cán bộ, công chức chính thức được phân công công tác tại các phường, xã để Trung tâm chuyển đổi số tạo tài khoản và thiết lập, cấu hình sử dụng trên hệ thống.

Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức chủ trì triển khai công tác bàn giao hồ sơ, dữ liệu điện tử bắt đầu thực hiện từ 17 giờ, ngày 30-6. Sở KH-CN tổng hợp và đề xuất ngay các danh mục, các trang thiết bị do các phường, xã đăng ký và phương án trang bị, hoàn thành trước ngày 11-7; khẩn trương đăng ký chứng thư số cho 168 phường, xã, đặc khu để đảm bảo điều kiện xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử. Còn Công an TPHCM xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trật tự tại trụ sở các phường, xã mới để đi vào vận hành bắt đầu từ ngày 1-7.

NGÔ BÌNH