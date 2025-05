TPHCM: Bắt đầu mở cổng đăng ký tuyển sinh đầu cấp vào các trường đặc thù

Thời gian đăng ký bắt đầu từ hôm nay (24-5) đến 17 giờ ngày 29-5.

Tại quận 1, 5 trường thực hiện chương trình chất lượng cao, tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế gồm: Mầm non Bé Ngoan, Mầm non Bến Thành, Mầm non 30/4, Tiểu học Nguyễn Thái Học, THCS Huỳnh Khương Ninh.

Tại quận 10, 2 trường thực hiện chương trình chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế gồm: Tiểu học Võ Trường Toản, THCS Nguyễn Văn Tố.

Ngoài ra, 11 trường triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 cũng tham gia xét tuyển trong đợt này gồm: Tiểu học Dương Minh Châu, Tiểu học Triệu Thị Trinh, Tiểu học Thiên Hộ Dương, Tiểu học Lê Thị Riêng, Tiểu học Bắc Hải, THCS Hoàng Văn Thụ, THCS Nguyễn Tri Phương, THCS Lạc Hồng, THCS Cách Mạng Tháng Tám, THCS Hòa Hưng và THCS Trần Phú.

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1) là một trong 5 trường tiên tiến, hội nhập quốc tế trên địa bàn quận 1 năm học 2025-2026

Tại quận 12, 3 trường thực hiện chương trình chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế gồm: Mầm non Hoa Đào, Tiểu học Võ Thị Sáu, THCS Nguyễn Chí Thanh.

Ngoài ra, các trường gồm THCS Hà Huy Tập, THCS Nguyễn Ảnh Thủ cũng tham gia xét tuyển trong đợt này do triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp.

Tại quận Gò Vấp, 3 trường thực hiện chương trình chất lượng cao, tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế gồm: Mầm non Mai Vàng, Tiểu học Lê Đức Thọ, THCS Phan Văn Trị.

Ngoài ra, 4 trường THCS triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp cũng tham gia xét tuyển trong đợt này gồm: THCS Nguyễn Văn Nghi, THCS Phan Tây Hồ, THCS Quang Trung và THCS Lý Tự Trọng.

8 bước đăng ký tuyển sinh vào các trường triển khai chương trình đặc thù: Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn Bước 2: Tại màn hình trang chủ, đọc kỹ các quy định, thông tin, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp. Bước 3: Chọn chức năng "Đăng ký tiên tiến hội nhập hoặc trường có lớp đặc thù", kiểm tra thông tin trường tuyển sinh, sau đó nhấn nút [Đăng ký] để bắt đầu thực hiện việc đăng ký xét tuyển. Bước 4: Nhập số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cung cấp để đăng nhập vào tài khoản tuyển sinh của học sinh. Bước 5: Rà soát thông tin hồ sơ cuối cấp của học sinh trước khi thực hiện đăng ký. Bước 6: Lựa chọn loại hình trường (trường tiên tiến hội nhập, trường có chương trình tiếng Anh tích hợp…) Bước 7: Chọn các tiêu chí tuyển sinh mà người học đáp ứng được so với yêu cầu của trường Bước 8: Nhập "Mã bảo vệ", chọn "Tôi xin cam kết khai báo đúng thông tin" và nhấn nút [Đăng ký]. Sau đó chọn [Đồng ý] để hoàn thành việc đăng ký xét tuyển vào trường đặc thù. Trường hợp muốn thay đổi trường thì chọn nút [Hủy đăng ký] và thực hiện đăng ký lại vào trường mong muốn. Theo kế hoạch, kết quả tuyển sinh của các trường triển khai chương trình đặc thù sẽ được công bố chậm nhất vào 17 giờ ngày 4-6. Sau thời gian phụ huynh xác nhận trực tuyến và nộp hồ sơ nhập học vào các trường triển khai chương trình đặc thù, phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện rà soát dữ liệu, phân bổ chỗ học cho học sinh vào các trường còn lại tùy theo tình hình thực tế tại địa phương.

THU TÂM