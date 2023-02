TPHCM cần 9-10 tỷ đồng mổ mắt cho công dân nhập ngũ

Chiều 2-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM họp phiên thứ hai, do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM chủ trì.

Tại buổi làm việc, đại diện Công an TPHCM nêu khó khăn vướng khắc khi tỷ lệ công dân có tật khúc xạ lớn, qua thống kê có gần 300 trường hợp mắt cận đăng ký thực hiện nghĩa vụ công an. Trong đó có nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn, không đủ kinh phí tự điều trị. Nội dung này đã được Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện từ đầu năm 2023 nhưng đến nay chưa triển khai kịp. Do vậy chưa có trường hợp nào được hỗ trợ.

Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, Thành phố sẽ kiểm điểm lại việc này, làm rõ trách nhiệm của ai để việc nhỏ như vậy mà đến nay chưa thực hiện được.

Liên quan đến việc này, Giám đốc Sở Y tế TP Tăng Chí Thượng cho biết, Bệnh viện Mắt đồng ý giảm 30% chi phí các ca mổ. Với khoảng 300-400 ca mổ thì tổng kinh phí cần khoảng 9-10 tỷ đồng, ngành y tế sẵn sàng triển khai nếu được cấp kinh phí.

Trả lời về vấn đề kinh phí, lãnh đạo Sở Tài chính TP cho biết năm nay các đơn vị đã vận động được gia đình và các nguồn để tự lo kinh phí. Để chuẩn bị cho năm 2024, đề nghị các địa phương, đơn vị tổng hợp, ước tính số lượng để trình HĐND TPHCM duyệt tổng kinh phí.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM, đánh giá, điều đáng mừng là chất lượng tuyển quân năm 2023 cao hơn năm trước.

Về mổ mắt, trung tướng đề xuất các địa phương tổng hợp các trường hợp đã mổ mắt, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND TPHCM để chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn quyết toán trong năm nay. Với các trường hợp xăm trổ sau khi đã khám sức khỏe hoặc có lệnh gọi nhập ngũ, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ có biện pháp xử lý thích hợp.

Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị các đơn vị địa phương, từ nay đến ngày giao quân cần tiếp tục gần gũi, tìm hiểu kỹ tâm tư nguyện vọng của các thanh niên nhập ngũ và gia đình để giải quyết kịp thời các vướng mắc băn khoăn. Trong việc này cần phát huy vai trò của các đoàn thể tại địa phương. Với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đồng chí yêu cầu cần thực hiện một cách công tâm khách quan, công khai minh bạch trên cơ sở quy định pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực.