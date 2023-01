TPHCM: Cẩn trọng các biến thể mới xâm nhập sau tết

Ngày 31-1, Đoàn công tác của Bộ Y tế do TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, Sở Y tế TPHCM về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Báo cáo với Đoàn công tác, bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 nặng chuyển về đơn vị này đã giảm mạnh trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Trung bình những ngày nghỉ, đơn vị này chỉ điều trị cho khoảng 15-17 ca bệnh, và con số ngày càng giảm dần, hiện chỉ còn 3 ca Covid-19 nặng.

Bệnh viện cũng đã diễn tập tình huống kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 13 đề phòng tình huống dịch bệnh tăng trước khi nghỉ tết. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc đặc trị Covid-19, các loại thuốc dùng cho bệnh nhân có biến chứng nặng như kháng sinh, kháng nấm, dịch truyền, chống đông.

“Tuy nhiên, dịch truyền Albumin có khả năng thiếu do công ty cung ứng không thể nhập hàng, số đăng ký cũng không được gia hạn lại”, bác sĩ Nguyễn Thành Dũng thông tin và kiến nghị Bộ Y tế có phương án cung ứng dịch truyền Albumin cho bệnh viện.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, đại diện Đoàn công tác của Bộ Y tế cho biết, TPHCM đã chuẩn bị đầy đủ, ứng phó với bệnh truyền nhiễm, bệnh không truyền nhiễm, tai nạn thương tích… trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán và mang lại mùa tết bình an cho người dân. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập các biến thể mới vào cộng đồng vẫn rất lớn.

Tổ chức Y tế thế giới vẫn xem Covid-19 là một tình trạng khẩn cấp toàn cầu, trong đó đáng lo nhất là các biến chủng mới có thể kháng vaccine, kháng điều trị. Mặc dù số ca mắc Covid-19 nhập viện của TPHCM đã giảm rõ rệt, chưa ghi nhận biến thể mới trong dịp tết, nhưng sau tết có thể sẽ có những biến thể xâm nhập, tấn công người già và người chưa tiêm vaccine. Do đó, cần có khuyến cáo mạnh mẽ ở những điểm du lịch, đình-đền-chùa để người dân đeo khẩu trang phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

“Sở Y tế TPHCM cần có phương án chủ động phòng ngừa bằng cách tuyên truyền người dân tiêm phòng vaccine Covid-19. Sau mùa lễ hội, người dân khắp nơi về thành phố nên ngành y tế cần tiếp tục tăng cường tiêm vaccine mũi nhắc lại để bảo vệ người dân”, TS Nguyễn Vũ Thượng nhấn mạnh.

Trước đó, Đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đoàn ghi nhận việc thực hiện 2K+ ở sân bay mới chỉ đáp ứng được 1K là khẩu trang, khâu khử khuẩn vẫn còn thiếu. Cụ thể, ở các quầy khách đến làm việc như quầy nối chuyến, quầy bán sim, thị thực tại chỗ… đều không có nước khử khuẩn.

Kiểm tra công tác tiêm vaccine Covid-19 tại Trung tâm Y tế quận 3, đoàn ghi nhận nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế tại đây đã trực xuyên tết để thực hiện tiêm chủng cho người dân theo quy định. Trung tâm Y tế quận 3 đã cử 8 nhân viên y tế trực tại điểm tiêm chủng trong những ngày tết. Tuy nhiên, số lượng người dân đến tiêm chủng trong những ngày qua chưa đông, trung bình mỗi ngày chỉ tiêm được khoảng 5-7 mũi vaccine.

TPHCM kiến nghị được nuôi cấy virus SAR-CoV-2 trong phòng thí nghiệm

Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện Đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Trường Đại học Oxford (OUCRU) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cũng cùng Viện Pasteur TPHCM giải trình tự gene nhằm kịp thời có giải pháp ứng phó dịch bệnh. Đơn vị có 1 phòng an toàn sinh học cấp 3 đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học quốc tế. Hàng năm, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đều kiểm tra xác nhận tính an toàn. Phòng an toàn sinh học cấp 3 nuôi cấy các loại virus như nuôi cấy vi trùng lao đa kháng, virus cúm…

“Hiện virus SAR-CoV-2 đã có trong cộng đồng, do đó, ngành y tế thành phố đề nghị Bộ Y tế cho bệnh viện được tiến hành nuôi cấy virus SAR-CoV-2 trong phòng thí nghiệm”, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu thông tin và cho biết, khi nuôi cấy virus SAR-CoV-2 thì việc đánh giá miễn dịch sẽ tốt hơn.