TPHCM chào đón những công dân nhí đầu tiên của năm 2026

Đúng 0 giờ 0 phút ngày 1-1-2026, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tại 2 bệnh viện sản lớn nhất TPHCM là Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương đã chào đón những công dân nhí đầu tiên của năm.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, có 7 ca sinh (4 ca sinh thường, 3 ca sinh mổ). Chào đời đúng khoảnh khắc giao thừa là con gái của chị N.T.Q.N.

Anh Khải, chồng chị N. cho biết, cả gia đình rất bất ngờ khi em bé chào đời sớm hơn dự kiến. "Đây là một kỷ niệm rất đặc biệt với gia đình tôi. Em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa không chỉ là niềm vui riêng mà còn là món quà tinh thần đặc biệt, mở đầu cho một năm mới với nhiều hy vọng và may mắn”, anh Khải vui mừng chia sẻ.

BS-CK2 Vương Đình Bảo Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ tặng quà chúc mừng công dân nhí đầu tiên năm 2026

Chỉ một phút sau, thêm một bé trai là con của vợ chồng chị N.T.P.Nh. (sinh năm 1998, quê Gia Lai) chào đời. Chồng chị Nh. không giấu được niềm hạnh phúc khi con chào đời đúng 0 giờ ngày 1-1-2026. Gia đình sẽ đặt tên cho bé là Nguyễn Phúc Thịnh với ước mong con được bình an, hạnh phúc và có cuộc sống thịnh vượng trong tương lai.

Theo BS-CK2 Vương Đình Bảo Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, việc đón trẻ sinh đúng khoảnh khắc giao thừa đã trở thành hoạt động thường niên tại Bệnh viện Từ Dũ. Mỗi em bé ra đời không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn thể nhân viên y tế. “Tiếng khóc đầu đời của các bé chính là nguồn động lực tinh khiết để chúng tôi tiếp tục làm việc với tất cả tâm huyết”, BS-CK2 Vương Đình Bảo Anh chia sẻ.

Em bé chào đời đầu tiên tại Bệnh viện Từ Dũ được thực hiện da kề da với mẹ ngay sau sinh

Theo BS-CK2 Vương Đình Bảo Anh, ca trực giao thừa vẫn được triển khai với yêu cầu an toàn nghiêm ngặt như ngày thường. Mỗi ca trực đêm tại Bệnh viện Từ Dũ có gần 40 bác sĩ, xử lý trung bình 60–70 ca, trong đó 30–40 ca phẫu thuật. Trong các dịp lễ, tết, đội ngũ y tế luôn gác lại niềm riêng để đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Một em bé chào đời đúng khoảnh khắc giao thừa 2026 tại Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM)

Tại Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM), đúng 0 giờ 00, bệnh viện đón 2 bé gái đầu tiên của năm 2026 chào đời. Một bé nặng 3,1kg, là con của sản phụ T.T.Y.N; bé còn lại nặng 3,0kg, là con của sản phụ V.T.T.

Công dân nhí đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM)

Ít phút sau, vào lúc 0 giờ 3 phút, bé gái thứ 3 của năm mới cũng cất tiếng khóc chào đời, khỏe mạnh và đáng yêu. Bé nặng 2.9kg, là con của sản phụ Đ.N.H. T.

Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương tặng quà cho trẻ sinh đúng thời khắc giao thừa

Tại phòng mổ, lúc 0 giờ 7 phút, một bé trai kháu khỉnh cũng chính thức chào đời nặng 3,7kg, là con của chị L.N.H.N. Chồng chị H.N. chia sẻ trong niềm hạnh phúc: “Bé và mẹ đều khỏe, mẹ tròn con vuông. Ngày đầu năm 2026, niềm vui đến với gia đình tôi thật bình dị, ấm áp quá chừng!”.

THÀNH SƠN