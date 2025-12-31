Can thiệp thông tim bào thai thành công cho thai nhi bị tim phức tạp

Ngày 31-12, Bệnh viện Từ Dũ cho biết vừa phối hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công can thiệp thông tim bào thai cho một thai nhi hẹp van động mạch phổi nặng kèm thiểu sản thất phải tiến triển - một dạng tim bẩm sinh phức tạp, nguy cơ cao diễn tiến thành tim một thất sau sinh.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp thông tim bào thai

Đây là ca can thiệp thông tim bào thai đầu tiên được triển khai sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt và ban hành danh mục kỹ thuật đối với lĩnh vực can thiệp tim bào thai, đánh dấu bước tiến quan trọng trong triển khai kỹ thuật cao của ngành y tế.

Thai phụ là chị N.T.T.T. (26 tuổi, ngụ TPHCM), mang thai lần hai. Trước đó, chị T. được theo dõi thai định kỳ không ghi nhận bất thường, xét nghiệm sàng lọc trước sinh nguy cơ thấp. Đến khoảng tuần thai 22–24, qua siêu âm tim thai chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện bất thường tim bẩm sinh, chẩn đoán hẹp van động mạch phổi nặng kèm hở van ba lá. Thai phụ được chuyển đến theo dõi, hội chẩn tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1.

Quá trình theo dõi, bệnh lý tim thai có xu hướng tiến triển, với biểu hiện thiểu sản thất phải tăng dần cả về hình thái và chức năng, nguy cơ cao diễn tiến thành tim một thất. Qua hội chẩn liên viện, các bác sĩ thống nhất chỉ định can thiệp thông tim bào thai nhằm tạo cơ hội cho thất phải tiếp tục phát triển trong tử cung.

10 giờ sáng ngày 30-12, thời điểm can thiệp, thai nhi ở tư thế ngôi đầu, nghiêng trái, bánh nhau mặt trước, làm gia tăng mức độ khó của thủ thuật.

Đặc biệt, trong quá trình tiếp cận tim thai, cánh tay thai nhi vắt ngang trước ngực, che khuất đường vào buồng tim.

Trước tình huống này, ê-kíp đã linh hoạt thực hiện một thủ thuật hỗ trợ nhỏ để di chuyển cánh tay của thai nhi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vị trí can thiệp an toàn.

BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (bìa trái) cùng ekip can thiệp thông tim bào thai trao đổi với gia đình thai phụ

Sau khi tối ưu tư thế, quá trình xuyên kim qua thành bụng mẹ – tử cung – lồng ngực thai nhi và bơm bóng nong van động mạch phổi được thực hiện thuận lợi. Ca can thiệp thành công ngay lần xuyên kim đầu tiên, đảm bảo chính xác về kỹ thuật, hạn chế tối đa thời gian và nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

Theo BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, can thiệp thông tim bào thai đã cải thiện dòng máu qua van động mạch phổi, tạo điều kiện cho thất phải tiếp tục phát triển trong thời gian còn lại của thai kỳ, qua đó tăng cơ hội bảo tồn chiến lược tim hai thất hoặc 1,5 thất sau sinh, tránh cho trẻ phải đi theo lộ trình điều trị tim một thất phức tạp và kéo dài.

Thành công của ca can thiệp một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn cao, sự phối hợp chặt chẽ liên viện và trình độ làm chủ các kỹ thuật can thiệp tim bào thai tiên tiến của các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, góp phần chuẩn hóa và phát triển lĩnh vực y học bào thai chuyên sâu tại Việt Nam, hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế.

THÀNH SƠN