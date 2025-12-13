Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tiếp nhận hơn 5.000 lượt khám sau 1 tháng hoạt động

Ngày 13-12, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau hơn một tháng chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ đã từng bước vận hành ổn định, phát huy hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh.

Người dân chờ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (Cần Giờ)

Theo báo cáo tổng hợp từ ngày 10-11 đến 10-12-2025, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã tiếp nhận hơn 5.000 lượt khám ngoại trú, với trung bình 255 lượt khám/ngày. Số lượt khám tăng đều qua từng tuần, cho thấy sự tin tưởng ngày càng cao của người dân đối với cơ sở y tế mới.

Các chuyên khoa nội, nhi, ngoại, sản, y học cổ truyền, mắt, tai - mũi - họng, da liễu, răng hàm mặt… đã được triển khai đồng bộ. Các nhóm bệnh thường gặp như tăng huyết áp, viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, theo dõi thai kỳ bình thường, đái tháo đường… chiếm tỷ lệ cao, phản ánh đúng mô hình bệnh tật tại cộng đồng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và các dịch vụ kỹ thuật phù hợp của bệnh viện.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trong tháng đầu hoạt động, bệnh viện đã thực hiện 12 ca phẫu thuật và 2 ca sinh thường, bao gồm nhiều kỹ thuật quan trọng như: phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa, phẫu thuật kết hợp xương, mổ lấy thai, nội soi cấp cứu thai ngoài tử cung vỡ. Nhiều trường hợp cấp cứu và sản khoa nguy kịch đã được xử trí thành công ngay tại Cần Giờ, giúp người bệnh không phải di chuyển xa vào trung tâm thành phố.

"Những kết quả này cho thấy năng lực chuyên môn của ê-kíp y bác sĩ luân phiên và thường trực tại bệnh viện, đồng thời khẳng định hiệu quả của mô hình liên kết nhiều chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân vùng xa trung tâm, góp phần bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Thời gian tới, Sở Y tế TPHCM sẽ tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị hiện đại, mở rộng danh mục kỹ thuật, tăng cường nguồn nhân lực và kết nối chuyên môn, hướng đến mục tiêu xây dựng nơi đây trở thành bệnh viện đa khoa hiện đại tại Cần Giờ, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Sau 1 tháng hoạt động, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ghi nhận 92 ca chuyển viện, chủ yếu là các trường hợp cần can thiệp chuyên sâu hoặc kỹ thuật cận lâm sàng chưa được triển khai tại cơ sở 2. So với trước đây, tỷ lệ và mức độ chuyển viện đã giảm đáng kể, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm rủi ro trong quá trình di chuyển của người dân khu vực biển đảo.

THÀNH SƠN