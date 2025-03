TPHCM: Chủ đầu tư dự án xử lý rác thải kiến nghị gỡ vướng

Tại buổi khảo sát, Công ty Tâm Sinh Nghĩa kiến nghị UBND TPHCM điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 Khu liên hợp xử lý Chất thải rắn sau khi đã có Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi được UBND TPHCM phê duyệt tại quyết định số 5875. Theo đồ án này, khu đất xây dựng nhà máy đốt rác phát điện thuộc phân khu chức năng sản xuất phân bón. Trong khi đó, UBND TPHCM chỉ mới phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, trong đó có cập nhật quy hoạch xây dựng chi tiết các dự án điện rác mà chưa phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch của Khu liên hợp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại buổi kiểm tra thực địa ở Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Củ Chi, TPHCM. Ảnh: TH

Đại diện công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM (CITENCO) thông tin, hiện nay, lượng chất thải rắn sinh hoạt chuyển về chôn lấp tại bãi chôn lấp số 3 với công suất 3.000-4.000 tấn/ngày, lớn hơn nhiều so với công suất thiết kế. Việc tiếp nhận này chỉ là tạm thời quá tải trong thời gian ngắn để ứng phó tình huống cấp bách theo chỉ đạo của UBND TPHCM. Để tránh tình trạng quá tải kéo dài, nhằm đảm bảo an toàn cho bãi chôn lấp số 3 thì việc đầu tư cải tạo nâng công suất các bãi chôn lấp số 2, bãi chôn lấp số 1A và bãi chôn lấp số 1 tạo ra thêm diện tích chôn lấp khác để chia sẻ áp lực cho bãi chôn lấp số 3 là rất cần thiết và cấp bách. Do đó, công ty kiến nghị UBND TPHCM xem xét hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng dự án “Cải tạo, nâng công suất các bãi chôn lấp số 1, số 1A và số 2" và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo, nâng công suất các bãi chôn lấp số 1, số 1A và số 2” tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đề nghị Sở TN-MT có báo cáo, kiến nghị trình UBND TPHCM nhằm tháo gỡ những vướng mắc của các đơn vị.

THANH HIỀN