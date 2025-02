TPHCM chuyển giao các cơ sở cai nghiện ma túy cho ngành Công an

Thống nhất với Đề án “Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Bộ Công an”, TPHCM đã chuyển giao 12 cơ sở cai nghiện ma túy cho ngành Công an quản lý.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chúc mừng các đơn vị tại hội nghị bàn giao

Sáng 28-2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc TPHCM về Công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương, Bộ Công an đã phê duyệt Đề án “Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Bộ Công an”. TPHCM thống nhất cao với đề nghị của Bộ Công an, chuyển giao các cơ sở cai nghiện ma túy sang ngành Công an quản lý theo địa giới hành chính.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, Sở LĐTB-XH TPHCM chuyển giao Công an TPHCM quản lý Cơ sở cai nghiện ma túy (CNMT) Bố Lá, Cơ sở CNMT Thanh thiếu niên 2, Cơ sở CNMT Bình Triệu; chuyển giao Công an tỉnh Bình Phước quản lý Cơ sở CNMT Đức Hạnh, Cơ sở CNMT Phú Đức, Cơ sở CNMT Phú Văn, Cơ sở CNMT Phú Nghĩa; chuyển giao Công an tỉnh Đồng Nai quản lý Cơ sở CNMT Phước Bình.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM chuyển giao Công an TPHCM quản lý Cơ sở CNMT Nhị Xuân; chuyển giao Công an tỉnh Đắk Nông quản lý Cơ sở CNMT số 1; chuyển giao Công an tỉnh Lâm Đồng quản lý Cơ sở CNMT số 2; chuyển giao Công an tỉnh Bình Dương quản lý Cơ sở CNMT số 3.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị, các đơn vị khẩn trương thực hiện công tác bàn giao, đảm bảo các cơ sở cai nghiện tiếp tục hoạt động bình thường, bảo đảm các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động để an tâm công tác, ổn định tư tưởng cho các học viên yên tâm tiếp tục cai nghiện.

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị

Phát biểu đại diện lực lượng Công an tiếp nhận, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, các cơ sở CNMT của TPHCM sau khi bàn giao cho Công an các tỉnh quản lý vẫn tiếp nhận học viên CNMT từ TPHCM.

Các đơn vị ký kết văn bản chuyển giao, tiếp nhận các cơ sở CNMT thuộc TPHCM về Công an các tỉnh quản lý

Các đơn vị ký kết văn bản chuyển giao, tiếp nhận các cơ sở CNMT thuộc TPHCM về Công an các tỉnh quản lý

THÀNH CHUNG