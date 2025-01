Công an TPHCM vượt hơn 200km cấp căn cước cho người cai nghiện

Ngày 2-1, Đoàn công tác của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06), Công an TPHCM đã tới Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (nằm tại tỉnh Đắk Nông, do Lực lượng TNXP TPHCM quản lý) để cấp số định danh cá nhân, thẻ căn cước cho các trường hợp đang điều trị cai nghiện tại đây.

Theo đó, cán bộ chiến sĩ Phòng PC06 Công an TPHCM đã phối hợp với Lực lượng TNXP rà soát, thống kê và lập danh sách các trường hợp chưa có thẻ CCCD gắn chip/căn cước; không có dữ liệu trên hệ thống dân cư (nhân khẩu đặc biệt) đang điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

Công an TPHCM cấp căn cước cho người cai nghiện

Công an TPHCM cũng phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương nơi công dân thường trú hoặc cư trú trước đây rà soát, xác minh, thu thập, cập nhật, làm sạch dữ liệu trước khi tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cước.

Sau khi rà soát, cán bộ chiến sĩ Phòng PC06 Công an TPHCM đã tổ chức cấp căn cước lưu động cho các trường hợp trên, riêng các trường hợp không có thông tin thì thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú đối với các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt.

Công an TPHCM thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú đối với các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt

Theo kế hoạch, lực lượng công an sẽ cấp căn cước cho gần 800 trường hợp tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TPHCM cho biết, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", Công an TPHCM đã xây dựng và triển khai kế hoạch cấp số định danh cá nhân, thẻ căn cước cho các trường hợp đang điều trị tại các cơ sở cai nghiện do Thành phố quản lý. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sau khi hoàn thành điều trị tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, công tác này cũng nhằm nâng cao trách nhiệm các đơn vị về công tác đăng ký, quản lý cư trú, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

