TPHCM có khoảng 1,6 triệu người cao tuổi, chiếm 11% dân số

Tại TPHCM, "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" sẽ triển khai nhiều chương trình thiết thực, bảo đảm người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và có ích.

Ngày 3-10, Sở Y tế TPHCM phối hợp Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) TPHCM tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2025 với chủ đề “Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Những năm qua, các cấp Hội NCT Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Từ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ an sinh, xây dựng quỹ chăm sóc NCT, đến việc phát triển Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, Câu lạc bộ dưỡng sinh, văn hóa - văn nghệ… Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, “Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích” đã tạo sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Tiết mục văn nghệ do NCT thể hiện

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, TPHCM hiện có khoảng 1,6 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 11% dân số, với chỉ số già hóa ngày càng cao. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và truyền thống quý báu của NCT trong xây dựng, phát triển Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh phát biểu tại lễ phát động

Thực hiện kế hoạch của UBND TPHCM, Tháng hành động sẽ tập trung triển khai các chương trình, đề án chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030; khám sàng lọc, phát hiện bệnh không lây nhiễm; “NCT tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm”. Bên cạnh đó, huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội trong chăm sóc, hỗ trợ NCT.

Ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng Ban đại diện Hội NCT TPHCM trao quà cho NCT khó khăn

Các loại hình CLB: Liên thế hệ tự giúp nhau, dưỡng sinh, văn hóa - văn nghệ, thể thao dành cho NCT tiếp tục được duy trì và phát triển. Đặc biệt quan tâm đến NCT có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thành phố xác định phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc NCT là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đồng chí Nguyễn Tăng Minh, bên cạnh việc củng cố mạng lưới y tế cơ sở, Thành phố sẽ tập trung xây dựng và triển khai đề án phát triển các loại hình dịch vụ nhà dưỡng lão. Đồng thời khuyến khích phát triển mô hình hợp tác công - tư, huy động doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng tham gia đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng địa bàn.

Ông Lê Chu Giang, Phó Trưởng Ban đại diện Hội NCT TPHCM trao quà cho NCT khó khăn

Thành phố cũng phấn đấu góp phần nâng tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi vào năm 2030, trong đó số năm sống khỏe mạnh tối thiểu đạt 68 năm, tiến tới trên 80 tuổi vào năm 2045.

CẨM TUYẾT