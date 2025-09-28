Phát huy hơn nữa vai trò của người cao tuổi

Ngày 27-9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Ngân hàng Quân đội tổ chức phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2025” và triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025-2028.

Người cao tuổi được khám bệnh miễn phí tại ngày hội “Vì sức khỏe cộng đồng” ở TPHCM. Ảnh: THU HOÀI

Tại chương trình, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm để người cao tuổi (NCT) được bảo vệ, chăm sóc, được tôn vinh và phát huy kiến thức, kinh nghiệm, uy tín theo khả năng của mình, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho xã hội và cho gia đình. Chúng ta không chỉ quan tâm để các cụ sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc mà còn phải tạo điều kiện để các cụ tiếp tục hiến kế, truyền lửa cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng xã hội giàu đẹp, nhân văn, hiện đại. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách pháp luật về NCT; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để chăm sóc, bảo vệ NCT có cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, thời gian qua, chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” đã thăm khám, tư vấn các bệnh về mắt cho hơn 3,6 triệu NCT; trên 540.000 cụ được điều trị các bệnh về mắt… với kinh phí hơn 513 tỷ đồng.

* Cùng ngày, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng (TPHCM) phát động Tháng hành động “Vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025” và ngày hội “Vì sức khỏe cộng đồng”.

Tại buổi lễ, phường tổ chức chúc thọ cho 100 cụ (tròn 70, 75, 80, 85 và 95 tuổi), đại diện cho gần 1.000 người cao tuổi trên địa bàn. Những cụ không có điều kiện tham dự buổi lễ sẽ được tổ chức chúc thọ tại nhà riêng. Tại ngày hội, các bệnh viện, trung tâm y tế và nhiều nhà hảo tâm cũng đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí; trao tặng hàng trăm phần quà cho người cao tuổi và hộ khó khăn.

KHÁNH NGUYỄN - THU HOÀI