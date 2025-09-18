TPHCM còn 716 căn hộ chưa tháo dỡ chuồng cọp, mở lối thoát nạn thứ hai

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), PC07, Công an TPHCM, cho biết, TPHCM còn 716 căn hộ chưa tháo dỡ chuồng cọp vì nhiều lý do.

Chiều 18-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

14.445 căn hộ tháo chuồng cọp, mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai

Tại họp báo, Thượng tá Trần Xuân Phương đã thông tin kết quả vận động tháo dỡ chuồng cọp, mở lối thoát nạn thứ hai tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn TPHCM. Qua rà soát, TPHCM có 15.161 căn hộ có lắp đặt các chuồng cọp, làm cản trở lối thoát nạn. Sau công tác tuyên truyền, vận động, tính đến thời điểm này có 14.445 căn hộ đã tháo dỡ chuồng cọp, mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai (chiếm 95,3%); còn 716 căn hộ (chiếm 4,7%) chưa tháo dỡ vì nhiều lý do. Một số hộ còn e ngại về an ninh trật tự, sợ trộm cắp; hay căn hộ cho thuê mà người cho thuê không có mặt…

Thượng tá Trần Xuân Phương thông tin tại họp báo

Phòng PC07 sẽ tiếp tục theo dõi, vận động các hộ thực hiện nghiêm việc tháo dỡ, đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Gần 800 bộ đèn tín hiệu cho xe 2 bánh rẽ phải khi đèn đỏ

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, Sở đã bố trí phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục tại một số giao lộ có điều kiện hạ tầng giao thông phù hợp nhằm tăng khả năng thoát xe qua nút, giảm ùn tắc giao thông do dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu tại giao lộ.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp trao đổi tại họp báo

Bên cạnh đó, TPHCM đã gắn 794 biển báo “Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải” tại các vị trí có gắn đèn xe máy rẽ phải khi đèn đỏ; lắp gần 800 bộ đèn dành cho xe 2 bánh rẽ phải, đi thẳng khi đèn đỏ. Hiện Sở Xây dựng vẫn tiếp tục tổng hợp kiến nghị gắn đèn xe máy rẽ phải để triển khai thực hiện trong quý 4 năm 2025.

Tỷ lệ hành khách sử dụng sinh trắc học tăng 2,6 lần

Thời gian qua, Công an TPHCM đã phối hợp các đơn vị triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID, phục vụ làm thủ tục lên tàu bay tại nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không Côn Đảo.

Theo Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM, qua triển khai, giải pháp sinh trắc đã phục vụ hơn 110.000 lượt khách trên các chuyến bay nội địa, xuất phát từ nhà ga T3, mang đến trải nghiệm mới mẻ, tiện lợi và hiện đại cho hành khách.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh trao đổi tại họp báo

Tỷ lệ hành khách sử dụng sinh trắc học đã tăng 2,6 lần so với ngày đầu tiên triển khai. Từ đó cho thấy người dân đã quen dần với việc sử dụng ứng dụng VNeID để check-in online và sử dụng sinh trắc học khi làm thủ tục lên máy bay. Công an TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm và quen dần với việc sử dụng giải pháp tiên tiến này.

Để khắc phục các thông tin cá nhân, hộ gia đình có sai sót trên VNeID, Công an TPHCM khuyến cáo, người dân cần thường xuyên đăng nhập và sử dụng VNeID để kiểm tra thông tin. Nếu phát hiện sai sót có thể phản ánh trực tiếp qua mục "phản ánh khó khăn, vướng mắc" trên VNeID, hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến công an cấp xã, nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

CẨM TUYẾT